nextcomic 2026 - Festivalzentrum

Im Festivalzentrum Ursulinenhof erstrecken sich nationale und internationale Comic-Positionen über drei Stockwerke. 2026 gibt es unterschiedlichste Werke von 200 Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Ausstellungsorte in Linz, Traun und Steyr sind ebenfalls Teil des Festivalprogramms und bieten neben den Ausstellungen Events, Workshops und Nightlines.

Am Eröffnungsabend im Ursulinenhof findet nach der Eröffnung ein Rundgang durch das Festivalzentrum statt. Künstler und Künstlerinnen sind anwesend, sprechen über ihre Ausstellungsbeiträge und signieren Bücher beim Pictopia Stand.

Der Suuuper Samstag lädt mit Vorträgen, Artists-, Präsentations- und Verkaufstischen zum Besuch ein. Workshops und Zeichentische laden zum Mitmachen ein. Die Ausstellungen können selbstständig oder mit den kostenfreien Führungen erkundet werden.

Abgerundet wird das Festival mit dem Online Comic-Symposium, bei dem nationale und internationale Comic-Koryphäen ihr Wissen vermitteln.

Mehr zum Programm: nextcomic.org

Das Festival

nextcomic – Österreichs einzigartiges Comicfestival – lädt auch 2026 zu einer Entdeckungsreise durch gezeichnete Welten ein. Fans der grafischen Künste können Comics, Graphic Novels, Kinder- und Kunstcomics sowie artverwandte Formate wie Illustration, Cartoons oder Animationsfilme entdecken. Vom 20. bis 27. März wird im Ursulinenhof und vom 20. bis 28. März in den Partnerinstitutionen in Linz, Traun und Steyr sequenzielle und grafische Kunst präsentiert.

nextcomic ist bereits zum achtzehnten Mal Schauplatz für Comic-Kunst und grafische Literatur. Seit Beginn positioniert sich das Festival an der Schnittstelle von satirischer Zeichnung, Film, Fotografie, Literatur und Musik. Der Comicbegriff wird erweitert, wodurch Einflüsse und Querverbindungen sichtbar werden. Das breite Spektrum der Comics wird im Kontext der zeitgenössischen Kunst vereint und dem Publikum auf unterschiedlichste Weise vorgestellt.