Für Familien: Pigment & Glitzer

Kinder und Jugendliche, Workshop - Strahlende Farben, abstrakte Muster und kostbares Gold sind die Zutaten für Gustav Klimts berühmte Gemälde. Im Unteren Belvedere widmen sich die Teilnehmer:innen dem Wiener Maler und entdecken verborgene Geschichten: Wie kommt das schimmernde Gold auf die Leinwand?

Und was lässt sich unter der Oberfläche der Malschichten entdecken? Gemeinsam lüften Teilnehmer:innen mit dem Veranstalter Klimts Geheimnisse und malen längst verblasste Bilder wieder in den schönsten Farben aus. In dem Pop-up-Atelier zaubern die Kinder aus dunklen Flächen goldene Glanzstücke: Teilnehmer:innen fertigen originelle Kratzbilder!

Für die ganze Familie

Die Teilnahme von Erwachsenen ist erforderlich.

Dieser Workshop richtet sich an die ganze Familiencrew, an Kleinkinder (3 bis 6 Jahre) und Kinder (bis 13 Jahre) mit Eltern, Großeltern, jüngeren und älteren Geschwistern sowie anderen Familienmitgliedern.

Kinder und Jugendliche, Workshop