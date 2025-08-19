Für Familien: Pigment & Glitzer


Unteres Belvedere
26. Juli bis 21. Aug. 2025
Kinder und Jugendliche, Workshop - Strahlende Farben, abstrakte Muster und kostbares Gold sind die Zutaten für Gustav Klimts berühmte Gemälde. Im Unteren Belvedere widmen sich die Teilnehmer:innen dem Wiener Maler und entdecken verborgene Geschichten: Wie kommt das schimmernde Gold auf die Leinwand?

Und was lässt sich unter der Oberfläche der Malschichten entdecken? Gemeinsam lüften Teilnehmer:innen mit dem Veranstalter Klimts Geheimnisse und malen längst verblasste Bilder wieder in den schönsten Farben aus. In dem Pop-up-Atelier zaubern die Kinder aus dunklen Flächen goldene Glanzstücke: Teilnehmer:innen fertigen originelle Kratzbilder!

Für die ganze Familie
Die Teilnahme von Erwachsenen ist erforderlich.
Dieser Workshop richtet sich an die ganze Familiencrew, an Kleinkinder (3 bis 6 Jahre) und Kinder (bis 13 Jahre) mit Eltern, Großeltern, jüngeren und älteren Geschwistern sowie anderen Familienmitgliedern.

Details zur Spielstätte:
Unteres Belvedere
Rennweg 6, A-1030 Wien

August 2025
Di. 19. Aug. 2025
Do. 21. Aug. 2025
