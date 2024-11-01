Theaterworkshop für Kinder - Geschichten über die Wahrheit


Sommerspiele Melk

Theaterworkshop für Kinder - Geschichten über die Wahrheit

Tischlerei Melk Kulturwerkstatt
13. bis 15. Juli 2026
Workshop für Kinder von 6 bis 8 Jahren - In jeder Geschichte steckt ein Körnchen Wahrheit. Diesem Körnchen und den Geschichten dazu gehen die Kinder bei diesem Theater-Workshop auf den Grund. Und erforschen dabei die Grenze zwischen Wahrheit, Erfindung und Geschichten, die man erzählen muss.

Workshop von 10:00-16:00 Uhr

um 16:00 Uhr Vorführung für Freund:innen & Familie

Details zur Spielstätte:
Tischlerei Melk Kulturwerkstatt
Jakob-Prandtauer-Straße 11 (Eingang Abt-Karl-Straße), A-3390 Melk
Im Rahmen des Festivals:
Sommerspiele Melk

Termine: Theaterworkshop für Kinder - Geschichten über die Wahrheit - Tischlerei Melk Kulturwerkstatt

Juli 2026
Mo. 13. Juli 2026
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 14. Juli 2026
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 15. Juli 2026
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 