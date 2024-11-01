Theaterworkshop für Kinder - Geschichten über die Wahrheit
13. bis 15. Juli 2026
Workshop für Kinder von 6 bis 8 Jahren - In jeder Geschichte steckt ein Körnchen Wahrheit. Diesem Körnchen und den Geschichten dazu gehen die Kinder bei diesem Theater-Workshop auf den Grund. Und erforschen dabei die Grenze zwischen Wahrheit, Erfindung und Geschichten, die man erzählen muss.
Workshop von 10:00-16:00 Uhr
um 16:00 Uhr Vorführung für Freund:innen & Familie
Details zur Spielstätte:
Jakob-Prandtauer-Straße 11 (Eingang Abt-Karl-Straße), A-3390 Melk
Adresse: Jakob-Prandtauer-Straße 11 (Eingang Abt-Karl-Straße), A-3390 Melk
Telefon: +43 2752 54060
Fax: +43 2752 54060-99
Geodaten: 48.2249, 15.3379
Termine: Theaterworkshop für Kinder - Geschichten über die Wahrheit - Tischlerei Melk Kulturwerkstatt
|Juli 2026
|Mo. 13. Juli 2026
10:00 Uhr
Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, Jakob-Prandtauer-Straße 11 (Eingang Abt-Karl-Straße), A-3390 Melk
https://kultur.net/tischlerei-melk-kulturwerkstatt/programm/theaterworkshop-fuer-kinder-geschichten-ueber-die-wahrheit#2026-07-13
Theaterworkshop für Kinder - Geschichten über die Wahrheit (13.07.2026)
2026-07-13T10:00:00+02:[email protected]
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|Di. 14. Juli 2026
10:00 Uhr
Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, Jakob-Prandtauer-Straße 11 (Eingang Abt-Karl-Straße), A-3390 Melk
https://kultur.net/tischlerei-melk-kulturwerkstatt/programm/theaterworkshop-fuer-kinder-geschichten-ueber-die-wahrheit#2026-07-14
Theaterworkshop für Kinder - Geschichten über die Wahrheit (14.07.2026)
2026-07-14T10:00:00+02:[email protected]
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|Mi. 15. Juli 2026
10:00 Uhr
Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, Jakob-Prandtauer-Straße 11 (Eingang Abt-Karl-Straße), A-3390 Melk
https://kultur.net/tischlerei-melk-kulturwerkstatt/programm/theaterworkshop-fuer-kinder-geschichten-ueber-die-wahrheit#2026-07-15
Theaterworkshop für Kinder - Geschichten über die Wahrheit (15.07.2026)
2026-07-15T10:00:00+02:[email protected]
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