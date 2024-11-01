Theaterworkshop für Kinder - Geschichten über die Wahrheit

Workshop für Kinder von 6 bis 8 Jahren - In jeder Geschichte steckt ein Körnchen Wahrheit. Diesem Körnchen und den Geschichten dazu gehen die Kinder bei diesem Theater-Workshop auf den Grund. Und erforschen dabei die Grenze zwischen Wahrheit, Erfindung und Geschichten, die man erzählen muss.

Workshop von 10:00-16:00 Uhr um 16:00 Uhr Vorführung für Freund:innen & Familie