Verlockung


Tiroler Landestheater - Kammerspiele
10. Okt. 2025 bis 10. Jan. 2026
Dieser berauschende Tanzabend lockt mit zwei choreografischen Handschriften verschiedener Generationen. Der Brite Douglas Lee ist seit über 25 Jahren als Choreograf an renommierten Häusern wie dem Stuttgarter Ballett, New York City Ballet, Zürcher Ballett, Ballett Dortmund und Netherlands Dans Theater 2 tätig.

Die Italienerin Francesca Frassinelli ist in Innsbruck keine Unbekannte. Ihre hochdynamische, virtuose und athmosphärisch dichte Choreografie Unfamiliar Connections war Teil des Dreier-Tanzabends Rausch in der vergangenen Spielzeit. Im Rahmen von Verlockung präsentiert sie am TLT eine neue choreografische Arbeit.

Tanzstücke von Douglas Lee & Francesca Frassinelli

Empfohlen Ab 14 Jahren

Details zur Spielstätte:
Tiroler Landestheater - Kammerspiele
Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck

Oktober 2025
Fr. 10. Okt. 2025
Fr. 10. Okt. 2025
20:00 Uhr
So. 12. Okt. 2025
So. 12. Okt. 2025
19:30 Uhr
Do. 16. Okt. 2025
Do. 16. Okt. 2025
20:00 Uhr
So. 19. Okt. 2025
So. 19. Okt. 2025
19:30 Uhr
Mi. 22. Okt. 2025
Mi. 22. Okt. 2025
20:00 Uhr
Fr. 24. Okt. 2025
Fr. 24. Okt. 2025
20:00 Uhr
Do. 30. Okt. 2025
Do. 30. Okt. 2025
20:00 Uhr
November 2025
So. 2. Nov. 2025
So. 2. Nov. 2025
19:30 Uhr
Sa. 8. Nov. 2025
Sa. 8. Nov. 2025
19:30 Uhr
Dezember 2025
Sa. 6. Dez. 2025
Sa. 6. Dez. 2025
19:30 Uhr
Mi. 31. Dez. 2025
Mi. 31. Dez. 2025
20:00 Uhr
Januar 2026
Sa. 10. Jan. 2026
Sa. 10. Jan. 2026
19:30 Uhr
 