Geschichten vom Franz


Tiroler Landestheater - Kammerspiele
9. Nov. 2025 bis 4. Jan. 2026
Von Christine Nöstlinger, in einer Bearbeitung von Michaela Senn und Uschi Oberleiter - Wer liebt sie nicht? Christine Nöstlingers legendäre Geschichten über einen kleinen Jungen namens Franz Fröstl, der mit seiner Familie in der Hasengasse in Wien lebt.

Im gleichen Haus wie die Gabi, die beste Freundin vom Franz, mit der er sich auch nur manchmal streiten muss. In der Schule, in der Liebe, in Fernseh- oder Verbrecherangelegenheiten – Franz kennt sich aus. Und wo er sich nicht auskennt, findet er auf einfallsreiche und charmante Weise eine kluge Lösung. (Und falls nicht, kann er ja die Gabi um Hilfe fragen.)

Details zur Spielstätte:
Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck

November 2025
Do. 13. Nov. 2025
Fr. 14. Nov. 2025
So. 16. Nov. 2025
Do. 20. Nov. 2025
Fr. 21. Nov. 2025
Sa. 22. Nov. 2025
So. 23. Nov. 2025
So. 30. Nov. 2025
Dezember 2025
Mi. 3. Dez. 2025
Do. 4. Dez. 2025
Fr. 5. Dez. 2025
Sa. 6. Dez. 2025
So. 7. Dez. 2025
Mi. 10. Dez. 2025
Do. 11. Dez. 2025
Fr. 12. Dez. 2025
Sa. 13. Dez. 2025
So. 14. Dez. 2025
Mi. 17. Dez. 2025
Do. 18. Dez. 2025
Fr. 19. Dez. 2025
Sa. 20. Dez. 2025
So. 21. Dez. 2025
Fr. 26. Dez. 2025
So. 28. Dez. 2025
Januar 2026
Sa. 3. Jan. 2026
So. 4. Jan. 2026
