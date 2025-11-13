Geschichten vom Franz

Von Christine Nöstlinger, in einer Bearbeitung von Michaela Senn und Uschi Oberleiter - Wer liebt sie nicht? Christine Nöstlingers legendäre Geschichten über einen kleinen Jungen namens Franz Fröstl, der mit seiner Familie in der Hasengasse in Wien lebt.

Im gleichen Haus wie die Gabi, die beste Freundin vom Franz, mit der er sich auch nur manchmal streiten muss. In der Schule, in der Liebe, in Fernseh- oder Verbrecherangelegenheiten – Franz kennt sich aus. Und wo er sich nicht auskennt, findet er auf einfallsreiche und charmante Weise eine kluge Lösung. (Und falls nicht, kann er ja die Gabi um Hilfe fragen.)