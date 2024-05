Peter Pan – The Dark Side

Peter Pan, aber ganz ohne Disney und eher nicht für kleine Kinder! Diese Oper des Tiroler Komponisten Wolfgang Mitterer mit einem Libretto von Sir David Pountney breitet die dunkle Seite der bekannten Pan-Geschichte in suggestiven Klangfarben aus. Liebe und Gewalt, Kindesmissbrauch, Exzess und Realitätsverlust stürzen Wendy und ihre Geschwister in einen Strudel düsterer Fantasie.

Mit echt britisch-österreichischem Humor entwirft Mitterer eine Klanglandschaft mit doppeltem Boden: Bewusstes und Unbewusstes ziehen wie an einem Gummiband – bald heiter, bald bedrohlich – an Publikum und Figuren. Aber auch die Abenteuerlustigen kommen auf ihre Kosten. Ob promiskuitive Feen oder das unabdingliche Krokodil: Hier ist für alle was dabei!

Oper für acht Stimmen, Orchester und Electronics von Wolfgang Mitterer

Libretto von Sir David Pountney

In englischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Österreichische Erstaufführung am 25. Mai 2024

Musikalische Leitung - Timothy Redmond

Regie - Daisy Evans

Bühne & Kostüme - Loren Elstein

Lichtdesign - Jake Wiltshire

Auftragswerk der Stiftung Haydn von Bozen und Trient gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung / Koproduktion Stiftung Haydn von Bozen und Trient