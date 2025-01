Liebe in Zeiten des Krieges: Noch bevor der legendäre britannische König seine berühmte Tafelrunde gründen wird, muss er das von den Sachsen besetzte Britannien befreien. Der Sieg der kriegsmüden Bri­ten scheint bereits nahe, als Arthurs Widersacher Oswald die kluge, blinde Emmeline, Arthurs große Liebe, entführt. Eine Verfolgungs­jagd durch einen verwunschenen, von Geistern bewohnten Irrwald beginnt. Durch ein Gespinst aus Trugbildern muss Arthur sich den Weg zu seinem letzten Kampf mit Oswald bahnen.

Mit der erfolgreichen Bearbeitung des namhaften oberöster­reichischen Autors Ewald Palmetshofer von Purcells Semi­-Opera King Arthur wird die Reihe von spartenübergreifenden Theaterpro­duktionen am Tiroler Landestheater fortgeführt. Die Neudichtung von König Arthur «folgt zwar dem Hand­lungsgerüst des Originaltextes, versucht aber das Figurenpersonal und dessen Konfliktfelder von der Gegenwart her anzureichern, neu zu akzentuieren und von der historischen Patina zu befreien», so der Autor. Der Tiroler Komponist Kenneth Winkler unternimmt dafür eine Rekomposition des musikalischen Materials, in der er die Musik Purcells auf die Quintessenz reduziert, gepaart mit elektronischen Texturen neu denkt und in ein tontechnisches Setup überführt, das innovative Möglichkeiten der Klanggestaltung ermöglicht.

Am Tiroler Landestheater suchen Schauspieler:innen, Sän­ger:innen und Tänzer:innen gemeinsam nach einem Weg aus dem Irrwald, der die Menschen anscheinend immer wieder zu grausamen Auseinandersetzungen und gewaltsamen Konflikten führt. In einem Spiel mit Illusionen fließen Realität, Mythos und Märchen ineinander – poetisch und wahrhaftig.

Semi­-Oper von Henry Purcell und John Dryden in einer Neudichtung von Ewald Palmetshofer, Rekomposition von Kenneth Winkler