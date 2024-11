Hair

The American Tribal Love­-Rock Musical - Flowerpower im Landestheater. «My hair like Jesus wore it, Halle­lujah, I adore it», wer kennt sie nicht, die Hymne an das lange Haar, an Freiheit, Frieden, freie Liebe! Mit Hair schuf Galt MacDermot nicht bloß ein absolutes Kult­-Musical, das heute aktueller denn je ist, sondern auch eine mitreißende Hommage an die Hippie­-Bewegung der 1960er-­Jahre. Ein Skandalstück als großer Broadwayerfolg. Ob Pazifismus, Bürgerrechte, Studentenrevolte oder der Protest gegen verstaubte Gesellschaftsformen: Hier feiert das Leben sein Recht.