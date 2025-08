ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT - Live in Concert mit großem Symphonieorchester

Erleben sie den Kultfilm zum 40. Jubiläum wieder auf der großen Leinwand! Erleben sie den Blockbuster wie nie zuvor, begleitet von Alan Silvestris einmaligem Soundtrack – von einem 65-köpfigen Symphonieorchester live gespielt, während der Film auf der großen Leinwand synchron aufgeführt wird. Erleben sie zur Feier des 40. Jubiläums diese einmalige Tour im Herbst 2025 in ganz Deutschland & Österreich.

Lade sie ihren Fluxkompensator auf… und machen sie sich bereit, den unvergesslichen Filmklassiker zu feiern, wie sie ihn noch nie zuvor gesehen und gehört haben!

Zurück in die Zukunft ist der 1,21-Gigawatt-Blockbuster, der 1985 die Kinocharts anführte, zwei äußerst erfolgreiche Fortsetzungen hervorbrachte und seinen bleibenden Fußabdruck in der Popkultur hinterließ. Begleiten sie Marty McFly (Michael J. Fox), Doc Brown (Christopher Lloyd) und ihren zeitreisenden DeLorean auf dem Abenteuer ihres Lebens, während sie in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft reisen und versehentlich eine zeitzerstörende Kettenreaktion auslösen, die das Raum-Zeit-Kontinuum durcheinander bringt!

Jetzt werden sowohl alte als auch neue Fans „Zurück in die Zukunft “ wie nie zuvor erleben – auf einer großen hochauflösenden Leinwand, mit einem beeindruckenden Symphonieorchester, das Alan Silvestris atemberaubende Filmmusik live und synchron zum Film aufführt. Ein exklusives Highlight: Etwa zwanzig Minuten brandneuer Musik, die der preisgekrönte Komponist Silvestri speziell für dieses einzigartige Live-Orchester-Event zur Filmmusik komponiert hat.