Kultur in der Burg 2025

Theresianische Militärakademie Wiener Neustadt
28. Nov. 2025
Hoffeste - Tauchen Sie ein in die festliche Pracht vergangener Jahrhunderte! Unter dem Motto Hoffeste verwandelt sich die Burg von Wiener Neustadt in eine lebendige Bühne kaiserlicher Geschichte. Musik, Schauspiel und barocker Tanz entführen Sie in die Welt glanzvoller Feste, wie jenes anlässlich der prunkvollen Doppelhochzeit des Jahres 1515 oder den Feierlichkeiten zur Kaiserkrönung Franz Stephans 1745.

Wie einst bei Hofe ziehen die Gäste von einem Act zum nächsten, erleben verschiedene Facetten höfischer Unterhaltung und spüren die Atmosphäre jener Tage, in denen die Burg Zentrum politischer und festlicher Ereignisse war.

Details zur Spielstätte:
Burgplatz 1, A-2700 Wiener Neustadt

November 2025
Fr. 28. Nov. 2025
