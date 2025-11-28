Kultur in der Burg 2025

Hoffeste - Tauchen Sie ein in die festliche Pracht vergangener Jahrhunderte! Unter dem Motto Hoffeste verwandelt sich die Burg von Wiener Neustadt in eine lebendige Bühne kaiserlicher Geschichte. Musik, Schauspiel und barocker Tanz entführen Sie in die Welt glanzvoller Feste, wie jenes anlässlich der prunkvollen Doppelhochzeit des Jahres 1515 oder den Feierlichkeiten zur Kaiserkrönung Franz Stephans 1745.