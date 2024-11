Kultur in der Burg 2024

Kultur in der Burg steht im Jahr 2024 ganz im Zeichen der goldenen 20er Jahre. Nach den Kriegswirren des 1. Weltkriegs und den verheerenden Auswirkungen des Friedensvertrags von Versailles war die Not in der Stadt groß. Viele Arbeitslose und Kriegsveteranen prägten das Stadtbild. Langsam erholte sich die Wirtschaft in den beginnenden 20er Jahren. Die Sehnsucht nach Vergnügungen und der Flucht aus dem harten Alltag wurde bei der Bevölkerung groß.