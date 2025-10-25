Wer hat Angst vor Virginia Woolf?

Nach einer feuchtfröhlichen Party lädt Martha ein junges Ehepaar in ihre Wohnung ein: den jungen Biologiedozenten Nick und seine schüchterne Gattin Putzi. Was harmlos beginnt, eskaliert bald zu einem gnadenlosen Seelenstriptease. Das Ehepaar schenkt sich nichts und bezieht in seine toxischen Spiele ihre Gäste ein, fordert sie ständig heraus und entlarvt die Oberflächlichkeit ihrer Beziehung. Für alle Beteiligten verschwimmen im Verlauf der Nacht die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge, Realität und Wahn, Spiel und bitterem Ernst.
Das 1962 uraufgeführte Stück ist die Mutter des Genres der „Zimmerschlachten“ und begründete Edward Albees Ruhm, es gilt als moderner Klassiker und wurde 1966 mit Elizabeth Taylor und Richard Burton verfilmt.
Es spielen: Monica Anna Cammerlander, Fanny Fuhs; Wolfgang Lesky, Benjamin Spindelberg
Von Edward Albee
Inszenierung: Rüdiger Hentzschel
|Oktober 2025
|Sa. 25. Okt. 2025
19:45 Uhr
|Di. 28. Okt. 2025
19:45 Uhr
|Mi. 29. Okt. 2025
19:45 Uhr
|Do. 30. Okt. 2025
19:45 Uhr
|Fr. 31. Okt. 2025
19:45 Uhr
|November 2025
|Sa. 1. Nov. 2025
19:45 Uhr
|Di. 4. Nov. 2025
19:45 Uhr
|Mi. 5. Nov. 2025
19:45 Uhr
|Do. 6. Nov. 2025
19:45 Uhr
|Fr. 7. Nov. 2025
19:45 Uhr
|Sa. 8. Nov. 2025
19:45 Uhr
|Di. 11. Nov. 2025
19:45 Uhr
|Mi. 12. Nov. 2025
19:45 Uhr
|Do. 13. Nov. 2025
19:45 Uhr
|Fr. 14. Nov. 2025
19:45 Uhr
