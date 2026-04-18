Love Love Love

Eine gescheiterte Ehe und bald 40 Jahre später, ist die Liebe im Egoismus und der Aufbruch der ’68er im selbstgerechten Neoliberalismus angekommen. Wovon träumen die mittlerweile erwachsenen Kinder der Baby Boomer? Haben Sie noch eigene Utopien oder verlangen Sie bloß von Ihren Altvorderen Versorgung und Auskommen als Kompensation für die fehlenden Erwartungen und Entfaltungsmöglichkeiten? Ein Stück über Lebensgefühle im Wandel und die Konstante, dass das Private auch stets politisch ist.
Mike Bartletts Komödie teilt nach beiden Seiten aus und lädt zum Nachdenken ein: über die Komplexität von gesellschaftlichen Bewegungen und Gegenbewegungen, über Ideale und Realitäten, Allgemeinwohl – und private Prioritäten.
Von Mike Bartlett
Inszenierung: Babett Arens
|April 2026
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