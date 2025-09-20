Leonce & Lena

Den ebenso rebellischen wie lebensmüden jungen Thronfolger des Zwergkönigreichs Popo, der als Totalverweigerer aus seinem goldenen Käfig ausbrechen will und dabei zufällig auf sein weibliches Gegenstück, die ebenfalls ausgerissene Prinzessin Lena von Pipi trifft.
Was als Aussteigerromanze beginnt, endet da, wo niemand hinwollte: im staatstragenden Happy End, an dem Valerio, der gerissene Weggefährte des Prinzen, keinen unwesentlichen Anteil hat. Jede Theatergeneration, ob Regisseure, Schauspielende oder Zuschauende, kann und soll sich diese seltsam sanft-grausame Geschichte neu und gänzlich anders erschließen.
Dramaturgie & Stückfassung: Vanja Fuchs, Bühne: Peter Fuchs, Kostüm: Sigrid Dreger, Maske: Gerda Fischer, Musik: Fritz Rainer, Licht: Andreas Pamperl
Es spielen: Anaïs Marie Golder, Viktoria Hillisch (Lena), Christina Saginth (Gouvernante); Marius Lackenbucher, Florian Lebek, Christoph Prückner (König Peter), Thomas Marchart (Valerio), Adrian Stowasser (Leonce), David Stöckl, Philipp Schmidsberger
von Georg Büchner
Inszenierung: Vanja & Peter Fuchs
September 2025
Sa. 20. Sept. 2025
19:45 Uhr
|Di. 23. Sept. 2025
19:45 Uhr
|Mi. 24. Sept. 2025
19:45 Uhr
|Do. 25. Sept. 2025
19:45 Uhr
|Fr. 26. Sept. 2025
19:45 Uhr
|Sa. 27. Sept. 2025
19:45 Uhr
|Di. 30. Sept. 2025
19:45 Uhr
|Oktober 2025
|Mi. 1. Okt. 2025
19:45 Uhr
|Do. 2. Okt. 2025
19:45 Uhr
|Fr. 3. Okt. 2025
19:45 Uhr
|Di. 7. Okt. 2025
19:45 Uhr
|Mi. 8. Okt. 2025
19:45 Uhr
|Do. 9. Okt. 2025
19:45 Uhr
|Fr. 10. Okt. 2025
19:45 Uhr
|Sa. 11. Okt. 2025
19:45 Uhr
