Leonce & Lena


Theater Scala
20. Sept. bis 11. Okt. 2025
Nach Woyzeck und Dantons Tod, die bereits im Theater Scala zu sehen waren, bleibt von den wenigen Werken des unvollendeten Genies Georg Büchner nur noch die melancholische Märchenkomödie über Leonce.

Den ebenso rebellischen wie lebensmüden jungen Thronfolger des Zwergkönigreichs Popo, der als Totalverweigerer aus seinem goldenen Käfig ausbrechen will und dabei zufällig auf sein weibliches Gegenstück, die ebenfalls ausgerissene Prinzessin Lena von Pipi trifft.

Was als Aussteigerromanze beginnt, endet da, wo niemand hinwollte: im staatstragenden Happy End, an dem Valerio, der gerissene Weggefährte des Prinzen, keinen unwesentlichen Anteil hat. Jede Theatergeneration, ob Regisseure, Schauspielende oder Zuschauende, kann und soll sich diese seltsam sanft-grausame Geschichte neu und gänzlich anders erschließen.

Dramaturgie & Stückfassung: Vanja Fuchs, Bühne: Peter Fuchs, Kostüm: Sigrid Dreger, Maske: Gerda Fischer, Musik: Fritz Rainer, Licht: Andreas Pamperl

Es spielen: Anaïs Marie Golder, Viktoria Hillisch (Lena), Christina Saginth (Gouvernante); Marius Lackenbucher, Florian Lebek, Christoph Prückner (König Peter), Thomas Marchart (Valerio), Adrian Stowasser (Leonce), David Stöckl, Philipp Schmidsberger

von Georg Büchner
Inszenierung: Vanja & Peter Fuchs

Details zur Spielstätte:
Theater Scala
Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien

September 2025
Sa. 20. Sept. 2025
Di. 23. Sept. 2025
Mi. 24. Sept. 2025
Do. 25. Sept. 2025
Fr. 26. Sept. 2025
Sa. 27. Sept. 2025
Di. 30. Sept. 2025
Oktober 2025
Mi. 1. Okt. 2025
Do. 2. Okt. 2025
Fr. 3. Okt. 2025
Di. 7. Okt. 2025
Mi. 8. Okt. 2025
Do. 9. Okt. 2025
Fr. 10. Okt. 2025
Sa. 11. Okt. 2025
