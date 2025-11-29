Adel verpflichtetAdel verpflichtet


Theater Scala
29. Nov. bis 20. Dez. 2025
Österr. Erstaufführung - Eine schwarze Komödie nach dem Roman von Roy Horniman. Victor, der Graf von Gascoyne, wartet im Gefängnis auf seine Hinrichtung und schreibt noch schnell an seiner außergewöhnlichen Autobiographie. Sicherlich, er hat so einiges auf dem Kerbholz, aber ausgerechnet den einen Mord, für den er am nächsten Morgen den Kopf verlieren soll, hat er wirklich nicht begangen.

Ein himmelschreiendes Unrecht – das findet auch sein Henker, der sich ausgesprochen freut, endlich einmal seine Kunst an einem echten Blaublütigen beweisen zu können. Zwischen Scharfrichter und Delinquent entspinnt sich ein fachmännischer Diskurs unter Profis über die vielfältige Kunst, jemanden um sein Leben zu erleichtern, denn Victor hat, um an den Grafentitel zu kommen, alle in der Erbfolge vor ihm stehenden Familienmitglieder mit viel Phantasie nacheinander aus dem Weg geräumt …

Nach dem berühmten Film „Adel verpflichtet” von 1949, in dem die englische Schauspielikone Sir Alec Guinness kongenial gleich acht verschiedene Verwandte von Victor verkörperte, und der Romanvorlage von Roy Horniman haben das Autorenduo Dogberry&Probstein (der Regisseur Anatol Preissler und der Schauspieler Otto Beckmann, der bei uns bereits in „Revanche” zu sehen war) eine wilde Tour de Force für sechs Schauspieler in rund 25 Rollen geschrieben. Freuen Sie sich auf entfesseltes Theater mit Händen, Füßen und allen Abstrusitäten einer rasanten Komödie.

Von Dogberry&Probstein

Inszenierung: Robert Notsch

Details zur Spielstätte:
Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien

November 2025
Sa. 29. Nov. 2025
Dezember 2025
Di. 2. Dez. 2025
Mi. 3. Dez. 2025
Do. 4. Dez. 2025
Fr. 5. Dez. 2025
Sa. 6. Dez. 2025
Di. 9. Dez. 2025
Mi. 10. Dez. 2025
Do. 11. Dez. 2025
Fr. 12. Dez. 2025
Sa. 13. Dez. 2025
Di. 16. Dez. 2025
Mi. 17. Dez. 2025
Do. 18. Dez. 2025
Fr. 19. Dez. 2025
Sa. 20. Dez. 2025
