2:22
16. Mai bis 3. Juni 2026
Österr. Erstaufführung - Jenny und ihr Mann Sam sind vor kurzem in ein renovierungsbedürftiges Landhaus gezogen. Jenny glaubt, dass es in ihrem neuen Zuhause spukt: Während Sam auf Geschäftsreise ist, hört sie mehrere Nächte lang über das Babyfon immer genau um 2:22 Uhr im Zimmer ihres Babys Phoebe die Schritte und die Stimme eines weinenden Mannes.
Sam will davon nichts wissen. Als Sams Jugendfreundin Lauren und deren neuer Partner Ben zum Einweihungsessen kommen, lassen sie ihre Vergangenheit Revue passieren. Bald entsteht eine hitzige Diskussion über die Existenz von Geistern. Können Tote wirklich zurückkehren? Glaube und Skepsis prallen aufeinander. Sam setzt auf Rationalität, während zuvorderst Ben dafür plädiert, dem Spirituellen gegenüber offen zu bleiben. Mit jeder Stunde, die vergeht, wird die Atmosphäre im Haus unheimlicher und bedrohlicher. Schließlich überredet Jenny ihre Gäste, mit ihr wach zu bleiben – bis 2:22 Uhr … dann werden sie es wissen.
„2:22 – Eine Geistergeschichte” entwickelt eine packende Atmosphäre aus Humor und Gänsehaut. Das Stück feierte 2021 im West End Premiere, wurde für den Laurence Olivier Award als bestes neues Theaterstück nominiert und gewann 2022 den Whatsonstage Award als BEST NEW PLAY.
Eine Geistergeschichte von
Danny Robins
Inszenierung: Marcus Ganser
Details zur Spielstätte:
Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
Adresse: Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
Telefon: +43 1 54420-70
Fax: +43 1 54590-24
Geodaten: 48.1857, 16.3628
Termine: 2:22 - Theater Scala
|Mai 2026
|Sa. 16. Mai 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
https://kultur.net/theater-scala/programm/222#2026-05-16
2:22 (16.05.2026)
2026-05-16T19:45:00+02:[email protected]
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|Di. 19. Mai 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
https://kultur.net/theater-scala/programm/222#2026-05-19
2:22 (19.05.2026)
2026-05-19T19:45:00+02:[email protected]
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|Mi. 20. Mai 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
https://kultur.net/theater-scala/programm/222#2026-05-20
2:22 (20.05.2026)
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|Do. 21. Mai 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
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|Fr. 22. Mai 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
https://kultur.net/theater-scala/programm/222#2026-05-22
2:22 (22.05.2026)
2026-05-22T19:45:00+02:[email protected]
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|Sa. 23. Mai 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
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|Di. 26. Mai 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
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2:22 (26.05.2026)
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|Mi. 27. Mai 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
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2:22 (27.05.2026)
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|Do. 28. Mai 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
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|Fr. 29. Mai 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
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2:22 (29.05.2026)
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|Sa. 30. Mai 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
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|Juni 2026
|Di. 2. Juni 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
https://kultur.net/theater-scala/programm/222#2026-06-02
2:22 (02.06.2026)
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|Mi. 3. Juni 2026
19:45 Uhr
Theater Scala, Wiedner Hauptstraße 106-108, A-1050 Wien
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