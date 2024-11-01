Reigen - Arthur Schnitzler

Es berührt, wie sich Schnitzlers Figuren kopflos in ihre Liebesabenteuer stürzen, um ihrem „ach so kurzen Leben“ Lust und Leidenschaft abzutrotzen. Man lacht darüber und schon im nächsten Moment bleibt einem das Lachen im Hals stecken, wenn man miterlebt, wie sie lügen, sich verstellen, manipulieren und mit ihrer Macht spielen. Hellsichtig seziert Schnitzler seine Charaktere: überwältigt von den eigenen Ängsten und dem Druck der Konvention, gelingt es ihnen nicht, in den intimsten Momenten ganz bei sich zu bleiben. Uns doch vielleicht nicht unbekannt, oder?
Dort, wo wir unsere nackte Verletzlichkeit verhüllen, erwischt es nicht nur die Liebenden, die Spielenden, sondern auch uns Zusehende.
Der Neue Spielraum bietet für Schnitzlers Klassiker die perfekte Arena, um diesen Schlitterpartien auf dem Parkett der Liebe von allen Seiten
zuzuschauen. Kreisen Sie mit uns um Nähe und Entfremdung, Skandal und Gesellschaft, Liebe und Doppelmoral.
- Besetzung -
Regie: Alexandra Henkel & Dietmar König
Bühne & Kostüm: Dimitrij Muraschov
Dramaturgie: Lisa Kerlin
Produktionsleitung: Julia Wagner, Tina Schmidt
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Die Dirne: Therese Affolter
Der Soldat: Lukas Watzl
Das Stubenmädchen: Bettina Schwarz
Der junge Herr: Markus Freistätter
Die junge Frau: Alexandra Henkel
Der Ehegatte: Dietmar König
Das süße Mädel: Clara Wolfram
Der Dichter: Daniel Jesch
Die Schauspielerin: Stefanie Dvorak
Der Graf: Stefan Jürgens
|Juli 2026
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