Reigen - Arthur Schnitzler

Skandalumwoben ist Arthur Schnitzlers Reigen seit jeher. Was vor über hundert Jahren als anstößig galt, ist nun gang und gäbe. Was heute für Problematik sorgt, war damals kaum Thema. Der Reigen: ein Szenenspiel aus Menschen, die sich in einem Spannungsfeld befinden – im Dialog, in der Lesart und in der Zeit. Damals wie heute.

Es berührt, wie sich Schnitzlers Figuren kopflos in ihre Liebesabenteuer stürzen, um ihrem „ach so kurzen Leben“ Lust und Leidenschaft abzutrotzen. Man lacht darüber und schon im nächsten Moment bleibt einem das Lachen im Hals stecken, wenn man miterlebt, wie sie lügen, sich verstellen, manipulieren und mit ihrer Macht spielen. Hellsichtig seziert Schnitzler seine Charaktere: überwältigt von den eigenen Ängsten und dem Druck der Konvention, gelingt es ihnen nicht, in den intimsten Momenten ganz bei sich zu bleiben. Uns doch vielleicht nicht unbekannt, oder?

Dort, wo wir unsere nackte Verletzlichkeit verhüllen, erwischt es nicht nur die Liebenden, die Spielenden, sondern auch uns Zusehende.

Der Neue Spielraum bietet für Schnitzlers Klassiker die perfekte Arena, um diesen Schlitterpartien auf dem Parkett der Liebe von allen Seiten

zuzuschauen. Kreisen Sie mit uns um Nähe und Entfremdung, Skandal und Gesellschaft, Liebe und Doppelmoral.

- Besetzung -

Regie: Alexandra Henkel & Dietmar König

Bühne & Kostüm: Dimitrij Muraschov

Dramaturgie: Lisa Kerlin

Produktionsleitung: Julia Wagner, Tina Schmidt

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Die Dirne: Therese Affolter

Der Soldat: Lukas Watzl

Das Stubenmädchen: Bettina Schwarz

Der junge Herr: Markus Freistätter

Die junge Frau: Alexandra Henkel

Der Ehegatte: Dietmar König

Das süße Mädel: Clara Wolfram

Der Dichter: Daniel Jesch

Die Schauspielerin: Stefanie Dvorak

Der Graf: Stefan Jürgens