Martin Prinz 'Die letzten Tage'

Mit einer Szenischen Lesung erinnern die Festspiele Reichenau an ein sehr dunkles Kapitel der österreichischen Geschichte. Ungeheuerliches wird nüchtern auf gezeigt und erzählt, denn aus dem Hinschauen auf Vergangenes, gelingt es uns vielleicht einen besseren Weg in die Zukunft zu beschreiten.

Im April 1945, kurz vor Ende des nationalsozialistischen Regimes, werden Unschuldige willkürlich abgeurteilt und getötet, darunter auch die Enkelinnen von Schnitzler-Muse Olga Waissnix. Zwei Jahre später stehen die drei Hauptverantwortlichen vor Gericht. Doch anstatt von Einsicht oder Bedauern zu sprechen, pochen sie auf ihr damaliges Recht, berufen sich auf einen Staat, der ringsum schon immer weiter verschwunden war, und auf Befehle, die nur mehr sie selbst gaben. So steht es in den Prozessakten, so steht es im Roman Die letzten Tage von Martin Prinz.

Der Text, vom Autor selbst für die Bühne adaptiert, wird unter der Regie von Maria Happel von unserem diesjährigen Festspiel-Ensemble auf die Bühne des Großen Saals gebracht. Wir laden Sie ein mit uns gemeinsam mutig zu sein und hinzuschauen.

- Besetzung -

Therese Affolter

Nils Arztmann

Markus Freistätter

Daniel Jesch

Maria Happel

Gerhard Kasal

David Oberkogler

Jakob Semotan

Oliver Urbanski

Lukas Watzl

Sebastian Wendelin

Einrichtung: Maria Happel

Text & Bühnenfassung: Martin Prinz