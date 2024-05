Lumpazivagabundus

"Der Böse Geist Lumpazivagabundus oder das liederliche Kleeblatt" - Aufruhr im Feenreich! Der böse Geist Lumpazivagabundus soll verbannt werden. Die Glücksgöttin Fortuna ist dagegen. In einer Wette mit der Liebesgöttin Amorosa schüttet Fortuna ihr Füllhorn aus und beschert drei herumziehenden Handwerksburschen das große Los. Der Liebeskranke Leim, der Schlawiner Zwirn und der Sterngucker Knieriem gewinnen gemeinsam in der Lotterie. Sie teilen das Geld untereinander auf. Bevor sie in die Welt ziehen, beschließen sie, sich am Jahrestag ihres Glücks wiederzutreffen, um Bilanz zu ziehen. Aber das Glück ist ein Vogerl ...

Johann Nestroy hat sich mit seinem „Lumpazivagabundus“, bis heute in die Herzen seines Publikums geschrieben. Und seine berühmte Zauberposse hat an Aktualität nichts verloren. Sind die Menschen gut oder böse? Können wir das uns geschenkte Glück festhalten oder wollen wir uns im Angesicht des drohenden Weltuntergangs einem „liederlichen Leben“ hingeben? Und was ist das überhaupt, ein „liederliches Leben“? Robert Meyer, der im letzten Jahr mit seinem fulminanten „Jux“ die Festspiele Reichenau zum Nestroy Zentrum erhoben hat, interpretiert den Lumpazivagabundus als allgegenwärtigen Mephisto und vereint tiefgründige Menschheitsfragen mit temporeichem Komödienspiel. In alter Nestroy Tradition wird er den Schuster Knieriem, der das berühmte Kometenlied singt, verkörpern. - Besetzung - Regie: Robert Meyer

Bühne & Kostüme: Christof Cremer

Licht: Friedrich Rom

Musik: Helmut Thomas Stippich ----- Leim, ein Tischlergesell: Thomas Frank

Zwirn, ein Schneidergesell: Florian Carove

Knieriem, ein Schustergesell: Robert Meyer

Lumpazivagabundus: Sebastian Wendelin

Stellaris/ Pantsch/Hobelmann/Hackauf: Franz Xaver Zach

Fortuna/ Gertraud/Signora Palpiti: Brigitte Kren

Brillantine/Peppi/Laura: Elisabeth Schwarz

Amorosa/ Sepherl/ Anastasia/Camilla: Veronika Glatzner

Mystifax/Strudl/Ein Maler: C.C. Weinberger

Hilaris/Bedienter: Julius Dörner

Fludribus/ Fassel/Herr von Windwachl: Johannes Deckenbach