Der englische Industrielle Robert Clayton verlagert die Produktion seiner Maschinenfabrik nach Wien und lässt sich in der Hauptstadt der Donaumonarchie nieder. Doch weder seiner Ehefrau noch seinem Sohn Donald, der später Teilhaber der Firma wird, gelingt es, wirklich heimisch zu werden. Während sich die beruflichen Erfolge der Firma in den Osten ausdehnen, wachsen Sprachlosigkeit und Unverständnis zwischen Vater und Sohn.

Als sich Donald in die junge Ingenieurin Monica verliebt, kommt eine neue Dynamik in die festgefahrenen Beziehungsmuster.

„Die Wasserfälle von Slunj“ ist eines der letzten Werke von Heimito von Doderer. Er verwebt darin den Konflikt zwischen Vater und Sohn mit einem schillernden Panoptikum von typisch österreichischen Charakteren der Jahrhundertwende. Ihm gelingt damit ein spannender Einblick in die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Donaumonarchie. Doderer erzählt von liebenswerten Einzelgängern, schrulligen Netzwerkern und humorvollen Frauenfiguren, wie den beiden leichten Mädchen Finy und Feverl. Nicolaus Hagg fasst in seiner Bühnenfassung die zahlreichen Erzählstränge zu einem spannenden, tiefgründigen und humorvollen Theaterstück zusammen und spitzt den Generationenkonflikt gekonnt zu. Beverly Blankenship, die viele Jahre in Reichenau inszeniert hat, kehrt mit dieser Regiearbeit zu den Festspielen zurück.

Besetzung

Regie: Beverly Blankenship

Dramatisierung: Nicolaus Hagg

Musik- & Tonkonsulentin: Rebecca Blankenship

Bühne&Kostüme: Alexandra Burgstaller

Licht: Marcus Loran

Dramaturgie: Angelika Messner

Robert Clayton, englischer Industrieller in Wien: Daniel Jesch

Harriet Clayton, seine Frau: Emese Fay

Donald Clayton, sein Sohn: Skye MacDonald

Monica Bachler, Ingenieurin: Johanna Mahaffy

Gräfin Emilia Ergoletti, eine Freundin Monicas: Sona MacDonald

Zdenko von Clamtasch, Student: Markus Freistätter

Josef Chwostik, Büroleiter von Clayton & Co: David Oberkogler

Andreas Milohnic, Vertrauter Chwostiks: Rafael Schuchter

Dr. Eptinger, Rechtsanwalt: Günter Franzmeier

Finy: Johanna Arrouas

Feverl: Bettina Schwarz

