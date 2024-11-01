|Juli 2026
|Sa. 4. Juli 2026
19:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-04
Die Legende vom heiligen Trinker - Joseph Roth (04.07.2026)
2026-07-04T19:30:00+02:[email protected]
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|So. 5. Juli 2026
15:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-05
Die Legende vom heiligen Trinker - Joseph Roth (05.07.2026)
2026-07-05T15:30:00+02:[email protected]
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|Mi. 8. Juli 2026
15:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-08
Die Legende vom heiligen Trinker - Joseph Roth (08.07.2026)
2026-07-08T15:30:00+02:[email protected]
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|Do. 9. Juli 2026
15:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-09
Die Legende vom heiligen Trinker - Joseph Roth (09.07.2026)
2026-07-09T15:30:00+02:[email protected]
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|Fr. 10. Juli 2026
19:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-10
Die Legende vom heiligen Trinker - Joseph Roth (10.07.2026)
2026-07-10T19:30:00+02:[email protected]
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|Sa. 11. Juli 2026
11:00 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-11
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|Mi. 15. Juli 2026
19:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-15
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|Do. 16. Juli 2026
15:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
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|Fr. 17. Juli 2026
15:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
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|Sa. 18. Juli 2026
15:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-18
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|So. 19. Juli 2026
11:00 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-19
Die Legende vom heiligen Trinker - Joseph Roth (19.07.2026)
2026-07-19T11:00:00+02:[email protected]
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|Mi. 22. Juli 2026
15:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-22
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2026-07-22T15:30:00+02:[email protected]
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|Do. 23. Juli 2026
19:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-23
Die Legende vom heiligen Trinker - Joseph Roth (23.07.2026)
2026-07-23T19:30:00+02:[email protected]
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|Fr. 24. Juli 2026
15:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-24
Die Legende vom heiligen Trinker - Joseph Roth (24.07.2026)
2026-07-24T15:30:00+02:[email protected]
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|Sa. 25. Juli 2026
15:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-25
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2026-07-25T15:30:00+02:[email protected]
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|So. 26. Juli 2026
15:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
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2026-07-26T15:30:00+02:[email protected]
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|Mi. 29. Juli 2026
15:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
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Die Legende vom heiligen Trinker - Joseph Roth (29.07.2026)
2026-07-29T15:30:00+02:[email protected]
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|Do. 30. Juli 2026
15:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-30
Die Legende vom heiligen Trinker - Joseph Roth (30.07.2026)
2026-07-30T15:30:00+02:[email protected]
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|Fr. 31. Juli 2026
19:30 Uhr
Theater Reichenau, Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
https://kultur.net/theater-reichenau/programm/die-legende-vom-heiligen-trinker-joseph-roth#2026-07-31
Die Legende vom heiligen Trinker - Joseph Roth (31.07.2026)
2026-07-31T19:30:00+02:[email protected]
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|So. 2. Aug. 2026
11:00 Uhr
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