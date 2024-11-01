Die Fledermaus - Johann Strauß


Festspiele Reichenau

Die Fledermaus - Johann Strauß

Theater Reichenau
1. Juli bis 2. Aug. 2026
Glücklich ist, wer vergisst. Oder sich erinnert? Zum Beispiel an das Jahr 1926. Da wurde am 1. August in Reichenau eine alte Holzschleiferei in ein Theater umfunktioniert und mit der Fledermaus eröffnet. Hundert Jahre später kehren die Festspiele Reichenau zu genau diesen Ursprüngen zurück: Mit einer Neu-Auflage, die noch dazu im Wien des Jahres 1926 spielt.

Nils Strunk und Lukas Schrenk widmen sich nun erstmals einer großen Operette, um nicht zu sagen: der Operette schlechthin.

Ihre Version der Fledermaus pulsiert im Rhythmus der „Roaring Twenties“: Swing, Blues und Charleston treffen auf die unvergänglichen Melodien von Johann Strauß. Eine Epoche auf Messers Schneide zwischen wirtschaftlicher Not und Weltflucht, Hyperinflation und Hedonismus.

In diesem Tanz auf dem Vulkan entspinnt sich die Verwicklung um den wohlhabenden Gabriel von Eisenstein, der statt im Gefängnis auf einer Party im berüchtigtsten Cabaret der Stadt landet: dem „Palais Orlofsky“. Die Champagner-Korken knallen und die brüchige Fassade bürgerlicher Sittsamkeit beginnt zu bröckeln …

Eine exzellente Live-Band und ein hochkarätiges Ensemble aus Schauspiel und Musiktheater spielen auf in dieser rauschhaften Melange aus Goldener Operettenära und Goldenen Zwanzigern. Im Juli 2026 öffnet das „Palais Orlofsky“ seine Pforten.
Sind Sie dabei?

- Besetzung -

Regie, Musik- und Textbearbeitung: Nils Strunk & Lukas Schrenk
Bühne: Maximilian Lindner
Kostüm: Anne Buffetrille
Produktion: Julia Wagner, Tina Schmidt

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Gabriel von Eisenstein: Raphael von Bargen
Rosalinde: Eva Mayer
Frank, Gefängnisdirektor: Jakob Semotan
Prinz Orlofsky: Moritz Mausser
Dr. Falke: Peter Lesiak
Adele: Julia Edtmeier
Alfred: Gerhard Kasal
Dr. Blind, Advokat: Helmut Bohatsch
Frosch: Sebastian Wendelin
Ida/Musik: Anna Tropper
Musiker: Bernhard Moshammer
Musiker: Alexander „Xidi“ Christof
Musiker: Hans Wagner
Musiker: Jörg Mikula
Musiker: Manuel Ernst
Musiker: Jakob Helling

Details zur Spielstätte:
Theater Reichenau
Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
Im Rahmen des Festivals:
Festspiele Reichenau

Termine: Die Fledermaus - Johann Strauß - Theater Reichenau

Juli 2026
Mi. 1. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 2. Juli 2026
15:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 3. Juli 2026
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Sa. 4. Juli 2026
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So. 5. Juli 2026
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Mi. 8. Juli 2026
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Do. 9. Juli 2026
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Fr. 10. Juli 2026
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Sa. 11. Juli 2026
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So. 12. Juli 2026
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Sa. 18. Juli 2026
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So. 19. Juli 2026
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Mi. 22. Juli 2026
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Mi. 29. Juli 2026
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Do. 30. Juli 2026
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Fr. 31. Juli 2026
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August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
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So. 2. Aug. 2026
15:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 