Der kleine Prinz - Antoine de Saint-Exupéry

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“, so spricht der Fuchs zum kleinen Prinzen. Unsere Welt verbirgt den Augen meist das Wesentliche, aber was ist mit den anderen Himmelskörpern? Und wie lernen wir mit dem Herzen zu sehen, um es zu erkennen, dieses Wesentliche?

Seit Generationen begibt sich Antoine de Saint-Exupérys „Kleiner Prinz“ mit kleinen und großen Kindern auf die Suche. In diesem wundersamen Meisterwerk eröffnet sich ein Kosmos geheimnisvoller Planeten und Charaktere und fordert uns auf, die Dinge auf der Erde anders zu betrachten. Als Mitstreiter und Seelenfreunde nehmen uns die Figuren an die Hand und begleiten uns auf dem Weg durch das Abenteuer Leben. Mit kindlicher Freude laden die Festspiele Reichenau das kleine, wie auch großes Publikum ein, den kleinen Prinzen und seine Weggefährten (neu) kennenzulernen und mit ihnen auf poetische Forschungsreise zu gehen – einmal quer durch das riesige Universum und zum ersten Mal im Neuen Spielraum des Theater Reichenau.

Kommt sie mit, forschen und entdecken sie mit den Veranstaltern gemeinsam Wesentliches, Menschliches und Magisches! Und vielleicht hören sie dann sogar die Sterne lachen …

- Besetzung -

Textfassung und Regie: Johanna Arrouas

Bühne & Kostüm: Alena Hoffmann

Licht: Roland Müllauer

Produktion: Julia Wagner, Tina Schmidt

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Mit:

Skye MacDonald

Clara Wolfram

Alex Kapl