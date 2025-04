Arsen und Spitzenhäubchen

Abby und Martha Brewster widmen sich in ihrem Haus in Brooklyn der Wohltätigkeit. Liebevoll servieren sie dem Pfarrer Kekse und Tee und betreuen ihren durchgeknallten Neffen Teddy, der als Präsident Roosevelt durchs Haus stürmt. Und so ganz nebenbei ermorden sie aus reiner Nächstenliebe einsame alte Männer, indem sie ihnen Arsen in den Wein mischen.

Als ihr zweiter Neffe, der Theaterkritiker Mortimer, eine Leiche im Wohnzimmer seiner Tanten entdeckt, versucht er verzweifelt, den Familienwahnsinn unter Kontrolle zu bringen. Erschwert wird dieses Vorhaben, als sein totgeglaubter Bruder Jonathan, ein berüchtigter Serienmörder, auftaucht und erklärt, ab sofort im Haus der Tanten zu wohnen. Damit nimmt das Chaos seinen Lauf. 1941 schrieb Joseph Kesselring seine berühmte Kriminalkomödie, die Vorlage für den gleichnamigen Film mit Gary Grant wurde und das Theaterpublikum seit Jahrzehnten begeistert. Grandios komische Dialoge, überbordend verrückte Situationskomik und eine Portion schwarzer Humor schaffen es, ein durchaus tiefgründiges Thema mit genialer Unterhaltung zu verbinden. Den Mord ohne Skrupel und Reue zelebriert ein großartiges Ensemble in der Regie von Burgschauspieler Roland Koch, der damit zum ersten Mal in Reichenau zu Gast sein wird. Besetzung

Regie: Roland Koch

Dramaturgie: Angelika Messner

Bühne: Thea Hoffmann-Axthelm

Kostüme: Katharina Heistinger --------------- Abby Brewster: Therese Affolter

Martha Brewster: Elisabeth Augustin

Teddy Brewster: Elias Eilinghoff

Mortimer Brewster: Claudius von Stolzmann

Jonathan Brewster: Stefan Jürgens

Dr. Einstein: Dirk Nocker

Dr. Harper / Mister Witherspoon: Rainer Friedrichsen

Leutnant Rooney: Niko Lukic

Elaine Harper: Paula Nocker

O´Hara / Mr. Gibbs: Nicolaus Hagg

Brophy: C.C. Weinberger

Klein: Florian Stohr Joseph Kesselring Regie: Roland Koch