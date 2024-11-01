24 Stunden aus dem Leben einer Frau - Stefan Zweig


Festspiele Reichenau

24 Stunden aus dem Leben einer Frau - Stefan Zweig

Theater Reichenau
5. Juli bis 2. Aug. 2026
Wie kann man das Leben je gewinnen, wenn man niemals wagt, es zu riskieren? Diese Frage steht im Kern der Novelle von Stefan Zweig, die uns auch heute noch mit ihrer Dringlichkeit überrascht. Ausgelöst durch eine Beobachtung erinnert sich Mrs. C. an einen Schicksalsmoment in ihrem eigenen Leben. Im geschützten Rahmen eines Gesprächs mit einem fremden Gegenüber beginnt sie zu erzählen …

In 24 Stunden erlebt Mrs. C. mehr Liebe, Gefahr, Menschlichkeit, Verrat und Erkenntnis als in all den Jahrzehnten zuvor. Klug zeichnet Stefan Zweig ihre Geschichte, die in ihrer Individualität für das Ganze steht. Gefangen im Konflikt zwischen Konvention und Identität ist Mrs. C. Beispiel für die Sehnsucht nach innerer und äußerer Freiheit. Ihre Erzählung erinnert daran, dass wir erst dann wirklich am Leben sind, wenn wir das Unbekannte wagen – uns dem Fluss des Lebens hingeben und überlassen.

Für die Bühne ist diese Geschichte ein Geschenk: Vor uns eröffnet sich eine fließende, spielerische Welt, die uns mitzieht in die Tiefen menschlicher Leidenschaft und Zerbrechlichkeit. Stefan Zweigs vibrierender Text verwandelt sich in einer Dramatisierung von Thomas Kahry in ein atmosphärisches Erlebnis und lädt ein zum Tanz, zum Wagnis, zum Leben!

- Besetzung -

Regie: Gordon Greenberg
Dramatisierung: Thomas Kahry & Gordon Greenberg
Bühne & Kostüm: Alena Hoffmann
Maske: N.N.
Licht: N.N.
Dramaturgie & Regieassistenz: Julia Wagner
Produktion: Julia Wagner, Tina Schmidt

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Mrs. C.: Julia Stemberger
Teo: Nils Arztmann
Agnes: Sona MacDonald
Ein Älterer Gentleman: Roman Frankl
Georges, Pianist (u.w.): Alex Kapl
Schlagwerk: Teresa Müllner

Details zur Spielstätte:
Theater Reichenau
Hauptstraße 28, A-2651 Reichenau/Rax
Im Rahmen des Festivals:
Festspiele Reichenau

Termine: 24 Stunden aus dem Leben einer Frau - Stefan Zweig - Theater Reichenau

Juli 2026
So. 5. Juli 2026
15:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 8. Juli 2026
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Do. 9. Juli 2026
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Fr. 10. Juli 2026
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Sa. 11. Juli 2026
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So. 12. Juli 2026
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Mi. 15. Juli 2026
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Do. 16. Juli 2026
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Fr. 17. Juli 2026
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Sa. 18. Juli 2026
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Mi. 22. Juli 2026
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Do. 23. Juli 2026
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Fr. 24. Juli 2026
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Sa. 25. Juli 2026
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So. 26. Juli 2026
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Mi. 29. Juli 2026
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Do. 30. Juli 2026
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Fr. 31. Juli 2026
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August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
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So. 2. Aug. 2026
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