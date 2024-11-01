24 Stunden aus dem Leben einer Frau - Stefan Zweig

Wie kann man das Leben je gewinnen, wenn man niemals wagt, es zu riskieren? Diese Frage steht im Kern der Novelle von Stefan Zweig, die uns auch heute noch mit ihrer Dringlichkeit überrascht. Ausgelöst durch eine Beobachtung erinnert sich Mrs. C. an einen Schicksalsmoment in ihrem eigenen Leben. Im geschützten Rahmen eines Gesprächs mit einem fremden Gegenüber beginnt sie zu erzählen …

In 24 Stunden erlebt Mrs. C. mehr Liebe, Gefahr, Menschlichkeit, Verrat und Erkenntnis als in all den Jahrzehnten zuvor. Klug zeichnet Stefan Zweig ihre Geschichte, die in ihrer Individualität für das Ganze steht. Gefangen im Konflikt zwischen Konvention und Identität ist Mrs. C. Beispiel für die Sehnsucht nach innerer und äußerer Freiheit. Ihre Erzählung erinnert daran, dass wir erst dann wirklich am Leben sind, wenn wir das Unbekannte wagen – uns dem Fluss des Lebens hingeben und überlassen.

Für die Bühne ist diese Geschichte ein Geschenk: Vor uns eröffnet sich eine fließende, spielerische Welt, die uns mitzieht in die Tiefen menschlicher Leidenschaft und Zerbrechlichkeit. Stefan Zweigs vibrierender Text verwandelt sich in einer Dramatisierung von Thomas Kahry in ein atmosphärisches Erlebnis und lädt ein zum Tanz, zum Wagnis, zum Leben!

- Besetzung -

Regie: Gordon Greenberg

Dramatisierung: Thomas Kahry & Gordon Greenberg

Bühne & Kostüm: Alena Hoffmann

Maske: N.N.

Licht: N.N.

Dramaturgie & Regieassistenz: Julia Wagner

Produktion: Julia Wagner, Tina Schmidt

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Mrs. C.: Julia Stemberger

Teo: Nils Arztmann

Agnes: Sona MacDonald

Ein Älterer Gentleman: Roman Frankl

Georges, Pianist (u.w.): Alex Kapl

Schlagwerk: Teresa Müllner