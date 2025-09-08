Das weite Land


Theater in der Josefstadt
6. Sept. 2025 bis 16. April 2026
Es ist überhaupt dumm eingerichtet auf der Welt. Mit vierzig Jahren sollt’ man jung werden, da hätte man erst was davon. Ein Mann geht fremd. Seine Frau weiß es. Man spricht nicht darüber. Sie hat sich entschieden, ihn "nur" durch zunehmende Distanzierung zu strafen.

Da stirbt ein enger Freund der Familie: Gerüchte gehen um. Hat er sich aus Liebe zu ebenjener betrogenen Frau das Leben genommen? Weil sie ihn zurückwies? Der Ehemann hält die Tugendhaftigkeit seiner Frau, die er als Herzlosigkeit begreift, nicht mehr aus. Er reist ab, in die Berge, zu einer anderen. Enttäuscht und entfremdet beginnt nun auch seine Frau ein Verhältnis. Wie kann er mit ihrer Untreue umgehen?

Arthur Schnitzler lässt in seinem Klassiker Lebensmodelle und Lebenslügen aufeinanderprallen. Was bedeutet Liebe? Was Ehe? Welche Rolle spielen Treue und Eifersucht? Was sind wir unseren Mitmenschen schuldig?

Details zur Spielstätte:
Theater in der Josefstadt
Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien

Termine: Das weite Land - Theater in der Josefstadt

September 2025
Mo. 8. Sept. 2025
Mo. 8. Sept. 2025
19:30 Uhr
Fr. 12. Sept. 2025
Fr. 12. Sept. 2025
19:30 Uhr
Sa. 13. Sept. 2025
Sa. 13. Sept. 2025
19:30 Uhr
So. 14. Sept. 2025
So. 14. Sept. 2025
15:00 Uhr
Mo. 22. Sept. 2025
Mo. 22. Sept. 2025
19:30 Uhr
Oktober 2025
Mo. 6. Okt. 2025
Mo. 6. Okt. 2025
19:30 Uhr
Di. 7. Okt. 2025
Di. 7. Okt. 2025
19:30 Uhr
Do. 16. Okt. 2025
Do. 16. Okt. 2025
19:30 Uhr
Sa. 18. Okt. 2025
Sa. 18. Okt. 2025
19:30 Uhr
So. 19. Okt. 2025
So. 19. Okt. 2025
15:00 Uhr
November 2025
Mi. 5. Nov. 2025
Mi. 5. Nov. 2025
19:30 Uhr
Fr. 7. Nov. 2025
Fr. 7. Nov. 2025
19:30 Uhr
Mi. 26. Nov. 2025
Mi. 26. Nov. 2025
19:30 Uhr
Januar 2026
Fr. 2. Jan. 2026
Fr. 2. Jan. 2026
18:00 Uhr
Fr. 16. Jan. 2026
Fr. 16. Jan. 2026
19:30 Uhr
Fr. 30. Jan. 2026
Fr. 30. Jan. 2026
19:30 Uhr
Februar 2026
Mi. 4. Feb. 2026
Mi. 4. Feb. 2026
19:30 Uhr
März 2026
Sa. 7. März 2026
Sa. 7. März 2026
19:30 Uhr
So. 8. März 2026
So. 8. März 2026
15:00 Uhr
Di. 31. März 2026
Di. 31. März 2026
19:30 Uhr
April 2026
Do. 16. April 2026
Do. 16. April 2026
19:30 Uhr

