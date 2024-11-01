Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn
9. bis 29. Aug. 2026
Extravagantes Stationentheater von Bruno Max - Von regierenden Dokumentenfälschern, lesbischen Erzherzoginnen, transvestitischen Kaiserbrüdern und Chlorreichen Heiligen bis zu nasenlosen Exhibitionisten, hochherrschaftlichen Sexualtherapeuten, geistig beschränkten Knödelliebhabern und alternativen Totalaussteigern – das Haus Habsburg hat der Geschichte mehr geliefert als Maria Theresia, Franzl und Sisi …
Der Luftschutzstollen Mödling mutiert in diesem Jahr zu einer Dependance der Kapuzinergruft und öffnet auf äußerst unterhaltsame Weise den Giftschrank der österreichischen Monarchie.
—
INTENDANZ, BUCH & REGIE Bruno Max
RAUM Robert Notsch
KOSTÜM Sigrid Dreger
MITWIRKENDE Paul Barna, Monica Anna Cammerlander, Bernie Feit, Sibylle Kos, Florian Lebek, Wolfgang Lesky, Lotte Loebenstein, Sam Madwar, Vanessa Payer Kumar, Christoph Prückner, Christina Saginth, Bettina Soriat u. a.
Details zur Spielstätte:
Brühler Straße 38, A-2340 Mödling
Adresse: Brühler Straße 38, A-2340 Mödling
Telefon: +43 1 5442070
Fax:
Geodaten: 48.0829, 16.2663
Termine: Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn - Theater im Bunker
|August 2026
|So. 9. Aug. 2026
18:00 Uhr
Theater im Bunker, Brühler Straße 38, A-2340 Mödling
https://kultur.net/theater-im-bunker/programm/horrible-habsburger-sechshundert-jahre-sex-crime-kaiserschmarrn-0#2026-08-09
Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn (09.08.2026)
2026-08-09T18:00:00+02:[email protected]
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|Do. 13. Aug. 2026
18:00 Uhr
Theater im Bunker, Brühler Straße 38, A-2340 Mödling
https://kultur.net/theater-im-bunker/programm/horrible-habsburger-sechshundert-jahre-sex-crime-kaiserschmarrn-0#2026-08-13
Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn (13.08.2026)
2026-08-13T18:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 14. Aug. 2026
18:00 Uhr
Theater im Bunker, Brühler Straße 38, A-2340 Mödling
https://kultur.net/theater-im-bunker/programm/horrible-habsburger-sechshundert-jahre-sex-crime-kaiserschmarrn-0#2026-08-14
Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn (14.08.2026)
2026-08-14T18:00:00+02:[email protected]
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|Sa. 15. Aug. 2026
18:00 Uhr
Theater im Bunker, Brühler Straße 38, A-2340 Mödling
https://kultur.net/theater-im-bunker/programm/horrible-habsburger-sechshundert-jahre-sex-crime-kaiserschmarrn-0#2026-08-15
Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn (15.08.2026)
2026-08-15T18:00:00+02:[email protected]
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|Do. 20. Aug. 2026
18:00 Uhr
Theater im Bunker, Brühler Straße 38, A-2340 Mödling
https://kultur.net/theater-im-bunker/programm/horrible-habsburger-sechshundert-jahre-sex-crime-kaiserschmarrn-0#2026-08-20
Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn (20.08.2026)
2026-08-20T18:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 21. Aug. 2026
18:00 Uhr
Theater im Bunker, Brühler Straße 38, A-2340 Mödling
https://kultur.net/theater-im-bunker/programm/horrible-habsburger-sechshundert-jahre-sex-crime-kaiserschmarrn-0#2026-08-21
Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn (21.08.2026)
2026-08-21T18:00:00+02:[email protected]
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|Sa. 22. Aug. 2026
18:00 Uhr
Theater im Bunker, Brühler Straße 38, A-2340 Mödling
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Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn (22.08.2026)
2026-08-22T18:00:00+02:[email protected]
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|Do. 27. Aug. 2026
18:00 Uhr
Theater im Bunker, Brühler Straße 38, A-2340 Mödling
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Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn (27.08.2026)
2026-08-27T18:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 28. Aug. 2026
18:00 Uhr
Theater im Bunker, Brühler Straße 38, A-2340 Mödling
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Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn (28.08.2026)
2026-08-28T18:00:00+02:[email protected]
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|Sa. 29. Aug. 2026
18:00 Uhr
Theater im Bunker, Brühler Straße 38, A-2340 Mödling
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Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn (29.08.2026)
2026-08-29T18:00:00+02:[email protected]
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