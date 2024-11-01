Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn


Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn

Theater im Bunker
9. bis 29. Aug. 2026
Extravagantes Stationentheater von Bruno Max - Von regierenden Dokumentenfälschern, lesbischen Erzherzoginnen, transvestitischen Kaiserbrüdern und Chlorreichen Heiligen bis zu nasenlosen Exhibitionisten, hochherrschaftlichen Sexualtherapeuten, geistig beschränkten Knödelliebhabern und alternativen Totalaussteigern – das Haus Habsburg hat der Geschichte mehr geliefert als Maria Theresia, Franzl und Sisi …

Der Luftschutzstollen Mödling mutiert in diesem Jahr zu einer Dependance der Kapuzinergruft und öffnet auf äußerst unterhaltsame Weise den Giftschrank der österreichischen Monarchie.

INTENDANZ, BUCH & REGIE Bruno Max
RAUM Robert Notsch
KOSTÜM Sigrid Dreger

MITWIRKENDE Paul Barna, Monica Anna Cammerlander, Bernie Feit, Sibylle Kos, Florian Lebek, Wolfgang Lesky, Lotte Loebenstein, Sam Madwar, Vanessa Payer Kumar, Christoph Prückner, Christina Saginth, Bettina Soriat u. a.

Details zur Spielstätte:
Theater im Bunker
Brühler Straße 38, A-2340 Mödling

Termine: Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn - Theater im Bunker

August 2026
So. 9. Aug. 2026
18:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 13. Aug. 2026
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Fr. 14. Aug. 2026
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Sa. 15. Aug. 2026
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Do. 20. Aug. 2026
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Fr. 21. Aug. 2026
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Sa. 22. Aug. 2026
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Do. 27. Aug. 2026
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Fr. 28. Aug. 2026
18:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 29. Aug. 2026
18:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 