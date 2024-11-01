Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn

Extravagantes Stationentheater von Bruno Max - Von regierenden Dokumentenfälschern, lesbischen Erzherzoginnen, transvestitischen Kaiserbrüdern und Chlorreichen Heiligen bis zu nasenlosen Exhibitionisten, hochherrschaftlichen Sexualtherapeuten, geistig beschränkten Knödelliebhabern und alternativen Totalaussteigern – das Haus Habsburg hat der Geschichte mehr geliefert als Maria Theresia, Franzl und Sisi …