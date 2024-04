SPURWECHSEL XIX - Das theatralische Musikfestival

Theatermacher:innen wechseln die Spur und zeigen ihr musikalisches Talent. Schon zum neunzehnten Mal findet das Festival Spurwechsel in der Drachengasse statt. Programmiert von Gordana Crnko. Schauspieler:innen, Autor:innen, Techniker:innen und Regisseur:innen präsentieren ihre Musikprogramme, in einer großen Bandbreite, überraschend, spannend, echt.

Die diesjährige Festivalausgabe findet in memoriam Klaus Erharter statt. Mit insgesamt fast 30 Gastauftritten in 18 Jahren, verschiedenen Projekten und an vielerlei Instrumenten hat Klaus das Festival wie niemand anderer geprägt.

Programm

Montag, 8. 4. um 20 Uhr

UNANGENEHME SITUATION VII

Ann Cotten: Gesang, Text, Querflöte

Mario Schlager: Gesang, Gitarre

Bernhard Scheiblauer: Keyboard

Nele Hazod: Bass

David Bergstötter: Schlagzeug

Dienstag, 9. 4. um 20 Uhr

SOPHIE KOZELUH & WOLFGANG SCHÖBITZ – PLAY THE HITS

Sophie Kozeluh: Gesang

Wolfgang Schöbitz: Kontrabass, Gesang

Mittwoch, 10. 4. um 20 Uhr

LUKAS DAVID SCHMIDT – HELLWACH MÜDE

Lukas David Schmidt: Klavier, Gesang

Donnerstag, 11. 4. um 20 Uhr

TIMMEL WIEDER, ABER ANDERS

Alexandra Maria Timmel: Gesang

Stephan Binder: Klavier

Freitag, 12. 4. um 20 Uhr

THE ENGLISH LOVERS UNPACK THE RAT – A FAREWELL TO HEARTBREAK

Lovers: Anne Weiner, Dennis Kozeluh, Jacob Banigan, Jim Libby, Kathy Tanner, Michael Smulik, Sophie Kozeluh

White Shoes Orchestra: Belush Korenyi & Julia Radschiner: Keys/Rhodes

Lukas Fellner: Drums

Ilse Riedler: Sax

Wolfgang Schöbitz: Bass

Samstag, 13. 4. um 20 Uhr

EINSTÜRZENDE REICHSBRÜCKEN

Andreas Gaubitzer: Gesang, Gitarre

Rick Maximin: Gitarre

David Mazanek: Bass

Matthias Vanura: Tasten

Christian T. Veit: Schlagzeug

Sonntag, 14. 4. um 20 Uhr

MICHAEL SMULIK | LISA SCHMID

Michael Smulik: Guitar, Vox

Lisa Schmid: Gitarre, Gesang

David Poglin: Gitarre

Montag, 15. 4. um 20 Uhr

BIEDERMAN – EINE MUSIKALISCHE BRANDSTIFTUNG

Gernot Plass: Komposition, Gitarre, Keyboards

Max Hoffmann: Bass

Ferdinand Strasser: Schlagzeug

Georg Schubert: Texte, Gesang

Donnerstag, 18. 4. um 20 Uhr

LISA LANER

Lisa Laner: Gesang

Richard Seniow: Klavier

Marko Ferlan: Kontrabass

Freitag, 19. 4. um 20 Uhr

YOUR GORGEOUS SELF

Werner Jordan: Gitarre, Gesang

Jordan Brusenbauch: Schlagzeug

Ronnie Brusenbauch: Keyboard, Cajon, Gesang

Rupi Derschmidt: Bass, Singende Säge, Electronics, Gesang

Samstag, 20. 4. um 20 Uhr

EVE KIND – LUFT NACH OBEN

Eve Kind: Gesang, Performance