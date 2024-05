SHAKESPEARES SÄMTLICHE WERKE (leicht gekürzt)

"Better a witty fool, than a foolish wit." – Shakespeare, William. Tragöde, Komödiant, Poet, Workaholic ... Achtunddreißig Theaterstücke hat er hinterlassen. Die Student:innen des Abschlussjahrgangs der BSA haben das gesamte Œuvre William Shakespeares gewissenhaft erforscht und alle Stücke einstudiert. In nur leicht gekürzter Form werden sämtliche Werke aufgeführt.

Ob dabei die fundamentalen Fragen des Seins und des Nicht-Seins beantwortet werden, ob Lerchen oder Nachtigallen tirilieren und ob sich nach jeder Vorstellung die Schauspieler:innen wirklich in Luft auflösen? Am Ende werden alle Gewissheiten ausgeräumt sein und des großen Poeten Worte widerhallen: The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool!

von Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield

BSA – Bilinguale Schauspielakademie für Film und Bühne GmbH zu Gast im Theater Drachengasse

Textfassung, Regie: Thomas Richter

Produktionsleitung: Lisa Mewald-Gray, Walter Ludwig

Mitwirkende: Student:innen des 3. Jahrgangs: Manuel Bauhofer, Rahel Eichardt, Miriam Hannen, Tamara Hollosy, Anna Khalili, Alina Kesselbacher, Cosma Laner, Sophie Maurer, Sabrina Pazman, Sophie Rabmer, Raphael Reisenbauer, Kira Rier, Saphira Rosen, Emilia Sagmeister, Matti Schuldt, Jerome Schüpbach, Tanja Schwarzlmüller, Selina Strommer, Johanna Wienerroither

Rechte bei Gallissas Theaterverlag und Mediaagentur GmbH, Berlin