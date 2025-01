SCHÄFCHEN IM TROCKENEN

Nach dem Roman von Anke Stelling. Keine Sorge, ich klage nicht. Ich bin selbst schuld. Warum habe ich auch all diese Kinder gekriegt? Resi ist Schriftstellerin, Frau und kommt aus einfachen Verhältnissen. Sie hat vier Kinder mit dem bildenden Künstler Sven und lebt mitten in der Stadt zur Untermiete in einer großen Altbauwohnung. Geld ist der Familie nicht so wichtig. Sie kommen ganz gut klar. Erst als ihr Mietvertrag überraschend gekündigt wird, fällt es Resi wie Schuppen von den Augen: