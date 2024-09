JEKYLL & HYDE & ALLE ÄNGSTLICHEN BEDENKEN

Uraufführung - Hier ein paar Dinge, die wir niemals machen würden: Drogen nehmen, Körperverletzung, Mord. Niemals! Ausgeschlossen! Auf gar keinen Fall! Dr. Henry Jekyll findet das auch. Er ist ein netter, unauffälliger Herr. Okay, Lust aus der Haut zu fahren, hätte er manchmal … aber nein nein, dazu ist er viel zu kultiviert … Doch wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese Lust ab und an mal auszuleben, sozusagen von sich abzuspalten – vorübergehend versteht sich! Bis am Ende die Straße voller Leichen und das eigene Leben in Scherben liegt.