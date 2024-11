Uraufführung - Wie geht man damit um, wenn nichts so aufgeht, wie man es sich vorgestellt hat? Ist die Befreiung von den eigenen Wurzeln und der zugeschriebenen, vererbten Geschichte möglich, und wenn nicht, kann man diese Geschichte umschreiben? Kann man Narrative von Familie und Herkunft auch anders erzählen?

Wie geht eine junge Frau mit Misserfolgen und Abweisungen um, warum kann sie sich dennoch stets von Neuem motivieren? Braucht es erst einen Moment der Erleuchtung in der Isolation des Corona-Lockdowns, um sich selbst neu zu erfinden? Traum und Wirklichkeit müssen doch nicht immer so weit auseinanderklaffen?

Eine Konfrontation mit Erwartungen und Verletzungen und ihrer Transformation in Kunst und Humor.

Das Stück basiert auf dem Text Ein künstlerischer Therapieabend, der im Jahr 2021 mit dem Exil-Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Die Autorin schöpft ihre Erzählung aus Lebensmomenten wie Kindheitstraumata, gescheiterten Konservatoriumsprüfungen, dem Integrationsprozess in Wien, absurden Castingerfahrungen, Pandemie, Krieg und Erdbeben und verkörpert den Text auf der Bühne mit großer Aufrichtigkeit. Sie offenbart ihre Wunden und lässt das Publikum an deren Schließung teilhaben.

Glückskind wurde für das United Solo Theater Festival 2024 in New York ausgewählt und mit dem Preis für Best Physical Theatre ausgezeichnet.

Welch komisches Talent …! Yağız-Baxants Geschichten in Glückskind sind nicht immer zum Lachen, aber sie bringt sie mit einzigartiger Mimik und Gestik vor. Ihr Timing passt in keine bekannte Schublade. Eine Entdeckung. FALTER

Ein Spektakel, das man nicht verpassen sollte. subtext.at

Text, Regie, Schauspiel: Melike Yağız-Baxant

Schauspielcoaching: Gabriela Hütter

Video: Özgün Yarar

Produktion, Social Media: Melina Marcher

Wiederaufnahme wegen des großen Erfolges