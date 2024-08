Musical und mehr…

Das unplugged Konzert-Programm - Freuen sie sich auf Musik aus Tanz der Vampire, Elisabeth, Romeo & Julia, I am from Austria, Les Miserables uvm.

Lukas Perman ist aus zahlreichen Musicals wie Tanz der Vampire, Elisabeth, Romeo & Julia, I am from Austria bekannt und seit 20 Jahren auf den Musiktheaterbühnen Österreichs zu Hause. Durch Fernsehproduktionen wir Starmania oder Dancing Stars ist er einem breiten Publikum bekannt geworden.

Missy May konnte schon in jungen Jahren beeindruckende Erfolge in der österreichischen Popszene erzielen. In den letzten Jahren ist sie auch in zahlreichen Musicalproduktionen zu sehen gewesen. Darüber hinaus kennt man die vielseitige Künstlerin aus dem TV – zuletzt als Gewinnerin der ORF Sendung Dancing Stars!

Gemeinsam blicken sie auf ihre künstlerische Laufbahn zurück und erinnern sich „musicalisch“ an ihre größten Erfolge.

Begleitet werden die beiden von:

Ronald Sedlaczek (Piano) und Felix Reischl (Gitarre)