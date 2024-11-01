Merci Chérie – Danke Udo!

Knapp 60 Jahre erstreckte sich seine Karriere und er gewann 1966, als erster Österreicher, den Grand Prix Eurovision de la Chanson. Er schrieb Welthits für Shirley Bassey, Sammy Davis Jr., Bing Crosby, hatte Nummer eins Hits in Frankreich und Japan und verkaufte mehr als 100 Millionen Tonträger. Udo Jürgens ist einer der berühmtesten Entertainer, Sänger und Komponisten der deutschen Unterhaltungsmusik.

2014 verstarb die Schlagerlegende . Geblieben sind seine Kompositionen, wie Udo Jürgens es versprochen hat: „Ich lass euch alles da!“. Seine Songs sind vielseitig und bedienen gleichermaßen die Genres Chanson, Schlager und Pop. Seine unterhaltsamen und manchmal kritischen Texte begeistern auch heute noch Menschen auf der ganzen Welt. Das Programm reicht von echten Raritäten bis hin zu den größten Hits wie „Mit 66 Jahren“, „Ein ehrenwertes Haus“ und „Ich war noch niemals in New York“.

Es spielen:

Antje Kohler, Marcel-Philipp Kraml, Tanja Petrasek, Markus Richter, Andreas Brencic und Band

Idee und Konzept:

Markus Richter und Rita Sereinig

Ein Gastspiel des Theater 82er Haus