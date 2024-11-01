Merci Chérie – Danke Udo!

2014 verstarb die Schlagerlegende . Geblieben sind seine Kompositionen, wie Udo Jürgens es versprochen hat: „Ich lass euch alles da!“. Seine Songs sind vielseitig und bedienen gleichermaßen die Genres Chanson, Schlager und Pop. Seine unterhaltsamen und manchmal kritischen Texte begeistern auch heute noch Menschen auf der ganzen Welt. Das Programm reicht von echten Raritäten bis hin zu den größten Hits wie „Mit 66 Jahren“, „Ein ehrenwertes Haus“ und „Ich war noch niemals in New York“.
Es spielen:
Antje Kohler, Marcel-Philipp Kraml, Tanja Petrasek, Markus Richter, Andreas Brencic und Band
Idee und Konzept:
Markus Richter und Rita Sereinig
Ein Gastspiel des Theater 82er Haus
|September 2026
|Do. 3. Sept. 2026
19:30 Uhr
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