Komm ein bisschen mit nach Italien

Garantiert jugendfreie Unterhaltung für die ganze Familie. Eine quirlig-leichte Verwechslungskomödie, erfrischend wie Erdbeerbowle mit einem gutgelaunten Gesangsquartett und einem wohl-gestimmten Instrumentalensemble, ganz im legendären Stil der 50er und 60er Jahre – lassen Sie sich einfach mitnehmen und folgen Sie der unwiderstehlichen Aufforderung: Komm ein bisschen mit!
Es spielen:
Barbara Endl-Kapaun, Daniela Lehner, Georg Hasenzagl, Markus Richter, sowie die Tschauner Combo unter der Leitung von Jürgen Tauber.
Dialogbuch: Alexander Kuchinka
Regie und musikalische Leitung: Markus Richter
Co-Regie: Jürgen Kapaun
Kostümbild: Juergen Christian Hoerl
Bühne: Petra Fibich-Patzelt
Maske: Julia Artner
Eine Koproduktion der Tschauner Bühne mit dem Theater 82er Haus.
|September 2026
|Fr. 4. Sept. 2026
19:30 Uhr
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