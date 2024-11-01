Komm ein bisschen mit nach Italien

Die kultige Schlagerrevue mit Hits aus den 50er und 60er Jahren – Sommer, Sonne, Strandvergnügen! Schlager – Urlaubsfeeling bei den Wachaufestspielen! Eine mitreißend musikalische Mischung mit dem unbändigen Lebensgefühl in der Zeit des Wirtschaftswunders und mit italienischem Touch. Hier ist nur „Der Bossa Nova an allem schuld“ und strahlende Weiblichkeit führt „Tipi-tipi-tipso“ ihren „Teeny-Weeny-Strandbikini“ aus und träumt eventuell auch mit „zwei kleinen Italienern“ von den „Süßesten Früchten“.

Garantiert jugendfreie Unterhaltung für die ganze Familie. Eine quirlig-leichte Verwechslungskomödie, erfrischend wie Erdbeerbowle mit einem gutgelaunten Gesangsquartett und einem wohl-gestimmten Instrumentalensemble, ganz im legendären Stil der 50er und 60er Jahre – lassen Sie sich einfach mitnehmen und folgen Sie der unwiderstehlichen Aufforderung: Komm ein bisschen mit!

Es spielen:

Barbara Endl-Kapaun, Daniela Lehner, Georg Hasenzagl, Markus Richter, sowie die Tschauner Combo unter der Leitung von Jürgen Tauber.

Dialogbuch: Alexander Kuchinka

Regie und musikalische Leitung: Markus Richter

Co-Regie: Jürgen Kapaun

Kostümbild: Juergen Christian Hoerl

Bühne: Petra Fibich-Patzelt

Maske: Julia Artner

Eine Koproduktion der Tschauner Bühne mit dem Theater 82er Haus.