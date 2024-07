From Broadway to Las Vegas

Ein Feuerwerk an Hits! Der Broadway, die schillerndste Musicalmetropole der Welt und Las Vegas, die glitzernde Hauptstadt des Entertainments! Die beiden Entertainer Andy Lee Lang und Werner Auer gehen in diesem gemeinsamen Bühnenprogramm ihren musikalischen Vorlieben nach und so gibt es ein wahres Feuerwerk an Hits von Showgiganten wie Frank Sinatra, Dean Martin, Tom Jones und vielen anderen sowie Musicalevergreens aus Musicalklassikern wie Les Miserablés und Jekyll & Hyde.

Aber nicht nur dass: die beiden Künstler werfen auch einen Blick zurück auf ihre über 30jährigen Karrieren… und da gibt es auch manche musikalische Überraschung! Neben einem musikalischen Feuerwerk werden die beiden Vollblutmusiker auch ihre Liebe zur Comedy ausleben und sich Genreüberschreitend so manches Duett und unterhaltsame Wort an den Kopf werfen. Als zusätzliches Gustostückerl erwartet Sie ein Auftritt von „Special Guest“ Tony Wegas! Freuen Sie sich auf zwei Stunden beste Unterhaltung – es wird Ihnen gut tun!