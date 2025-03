Die geraubte Venus

Wachau, 1908. Die rund 30.000 Jahre alte Venus von Willendorf, gerade erst bei archäologischen Grabungen entdeckt, wurde, auf Ihrem Weg nach Wien, in einem Gasthof in der Wachau geraubt. Adjudant Odilo von Schmarrn wird vom kaiserlichen Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand, einem manischen Kunstsammler, der nach eigener Aussage an „Museomanie“ leidet, beauftragt, den durch die Aufklärung der Naschmarkt -Morde bekannt gewordenen Joseph Maria Nechyba vom Wiener Polizeiagenten – Institut, zur Überführung des frechen Diebes zu verpflichten.

Doch der berühmte Ermittler weilt Vorort auf Sommerfrische und denkt nicht daran, auch nur einen Finger krumm zu machen. Daher wird sein Adlatus Ferdinand Pospischil aus Wien in die Wachau zitiert, um den Fall aufzuklären. Doch nicht nur sein im Freizeit-Modus verharrender Vorgesetzter und dessen Gattin Aurelia machen Pospischil das Leben schwer, auch die allesamt verdächtigen Gäste und das Personal des dortigen Gasthofs, erleichtern die Ermittlungen keineswegs. Von einer zwielichtigen Baronin und deren chinesischen Gesellschaftsdame, über die strenge Gouvernante, die den unglücklichen Archäologen Herrn von Stein anhimmelt, bis zum Mündel, das nur Augen für den frechen Hausburschen des Gasthofs hat. In seiner Not ist Pospischil gezwungen, höchst ungewöhnliche Ermittlungsmethoden anzuwenden… . Eine Wachauer Kriminalposse, als Auftragswerk vom mehrfach preisgekrönten Autor Gerhard Loibelsberger (Die Naschmarktmorde u.v.m.) verfasst, wie geschaffen für das herrliche Open Air – Ambiente des romantischen Teisenhoferhofs Weißenkirchen. Freuen Sie sich auf ein wunderbares Komödiant:innen-Ensemble und jede Menge Charme, Spannung, Witz und Herz in der Inszenierung von Intendant Marcus Strahl. Mit:

Verena Scheitz, Georg Kusztrich, Reinhard Nowak, Daniela Lehner, Doris Richter-Bieber, Leila Strahl, Xina Dongnan Ziegler, Tony Bieber, Georg Hasenzagl und Victor Kautsch Regie: Marcus Strahl

Bühne: Martin Gesslbauer

Musik: Frizz Fischer

Kostüm: Petra Teufelsbauer

Make-up Design: Coco Schober

Musikal. Einstudierung: Elena Gertcheva

Assistenz: Xina Dongnan Ziegler Kriminalposse in 3 Akten von Gerhard Loibelsberger

Musik von Frizz Fischer