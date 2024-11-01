Komödie von Ken Ludwig - Die Operndirektorin der Cleveland Opera bereitet ihr Haus auf ein einmaliges Ereignis vor: Die Weltklasse-Sopranistin Elena Firenzi gastiert mit einem Gastspiel von CARMEN. Tausend Karten sind verkauft, es ist das Highlight der Saison. Aber Elena kommt viel zu spät, fühlt sich nicht wohl, und dann verschwindet auch noch ihr Ehemann Pasquale nach einer leidenschaftlichen Eifersuchtsszene.

Als Elena durch eine Überdosis Schlafmittel scheinbar stirbt, ist die Operndirektorin empört. Eine Frechheit! So plötzliches Verscheiden wird nicht akzeptiert!

So ist es an ihrer unscheinbaren, aber gesanglich durchaus begabten Assistentin Jo, den Abend zu retten und in Kostüm und Maske des Weltstars zu schlüpfen, denn fest steht: CARMEN DARF NICHT PLATZEN!

Doch sobald Jo als Carmen auf der Bühne steht, wacht die echte Diva auf und möchte in ihrem Ersatzkostüm partout auf die Bühne… Und wenn dann noch Jo‘s Verlobter, eine stalkende Hotelpagin und der Heldentenor auf amouröse Abenteuer aus sind, ist die Verwirrung perfekt.

Basierend auf dem Welt-Hit „OTELLO DARF NICHT PLATZEN“ übernehmen in dieser österreichischen Erstaufführung eines der besten Komödienautoren unserer Zeit, hier die Frauen die Hauptrollen. Eine unglaublich witzige, herrlich durchgeknallte Komödie, mit Charme und Überraschungen ohne Ende.

Mit:

Anna Sophie Krenn, Leila Strahl, Anita Kolbert, Doris Richter-Bieber, Kira Koppandi, Geza Terner, Leopold Dallinger und Alfons Noventa

Regie: Monika Steiner

Bühne: Martin Gesslbauer

Kostüm: Petra Teufelsbauer

Make-Up Design: Coco Schober

Gesamtleitung: Marcus Strahl