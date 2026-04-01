Woher kommt unser Wissen? Woran wird geforscht und warum? Mit der neuen Dauerausstellung begibt sich das TMW gemeinsam mit den Besucher:innen auf Spurensuche und zeigt dabei, wie Wissen entsteht – und sich im Laufe der Zeit verändert.

Naturwissenschaften faszinieren die Menschheit seit jeher: Sensationelle Entdeckungen ermöglichen uns immer wieder neue Blicke auf die Welt – von ihren kleinsten Bestandteilen bis hin zur atemberaubenden Größe des Weltraums. Wissenschaft hilft uns dabei, ein immer größeres Verständnis dafür zu entwickeln, was uns umgibt und wie wir leben. Dass der Weg der Erkenntnis dabei nicht unbedingt geradlinig verläuft, zeigt die neue Dauerausstellung, die sich den Veränderungen der Wissenschaft im Laufe der Jahrhunderte widmet.

Methoden und Werkzeuge, Weltbilder, Gesellschaft und Politik – wissenschaftliche Erkenntnis wird von vielen Faktoren beeinflusst. Diesen Verflechtungen wird auf neun verschiedenen Themeninseln auf den Grund gegangen: Beeindruckende Objekte aus der Sammlung des TMW und interaktive Stationen machen nicht nur begreifbar, welche Wege die Wissenschaft von der Vergangenheit bis in die Gegenwart beschritten hat, sondern auch, wie und welches Wissen gewonnen und verbreitet wird.

Dabei werden verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen beleuchtet: Besucher:innen gehen den Teilchen auf die Spur, erfahren, was Quantenphysik mit Philosophie zu tun hat und wie die Vermessung der Welt vonstattengeht. Von der Astronomie über Radioaktivität bis hin zur Gehirnforschung erzählt die Dauerausstellung von einer Geschichte, die noch lange nicht zu Ende ist und die den Menschen und seine grenzenlose Neugierde in den Mittelpunkt stellt.

Wissenschaft im Wandel zeigt die Erkenntnisse der Naturwissenschaften als dynamischen Prozess, der kein Ende kennt und auf seinem Weg doch immer neue Orientierung gibt.