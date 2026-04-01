Wissenschaft im Wandel

|April 2026
|Do. 23. April 2026
Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
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|Fr. 24. April 2026
Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
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|Sa. 25. April 2026
Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
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|So. 26. April 2026
Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
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|Mo. 27. April 2026
Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
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|Di. 28. April 2026
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|Mi. 29. April 2026
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|Mai 2026
|Sa. 2. Mai 2026
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|So. 3. Mai 2026
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|Mi. 27. Mai 2026
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|Fr. 29. Mai 2026
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|Sa. 30. Mai 2026
Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
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|Juni 2026
|Mo. 1. Juni 2026
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|Sa. 6. Juni 2026
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|So. 7. Juni 2026
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|Fr. 12. Juni 2026
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|Mo. 15. Juni 2026
Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
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Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
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|Do. 18. Juni 2026
Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
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|Fr. 19. Juni 2026
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|Sa. 20. Juni 2026
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|So. 21. Juni 2026
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|Mo. 22. Juni 2026
Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
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|Di. 23. Juni 2026
Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
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|Mi. 24. Juni 2026
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|Do. 25. Juni 2026
Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
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|Fr. 26. Juni 2026
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|Sa. 27. Juni 2026
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|So. 28. Juni 2026
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|Mo. 29. Juni 2026
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|Di. 30. Juni 2026
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