Modellbahn in Bewegung

Am Wochenende und an Feiertagen betreibt der Verband Österreichischer Modell-Eisenbahn-Clubs (VOEMEC) zwischen 10 und 17 Uhr eine große Modellbahnanlage in der Ausstellung – und lädt kleine und große Besucher:innen zum Zuschauen und Fragenstellen ein!
|Dezember 2025
|Sa. 20. Dez. 2025
10:00 Uhr
|So. 21. Dez. 2025
10:00 Uhr
|Sa. 27. Dez. 2025
10:00 Uhr
|So. 28. Dez. 2025
10:00 Uhr
