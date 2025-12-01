Modellbahn in Bewegung


Technisches Museum Wien
29. Nov. bis 28. Dez. 2025
Das TMW feiert das 200-jährige Bestehen der Bahn mit einer Sonderausstellung für die ganze Familie, die die beeindruckenden historischen Modelle aus der Sammlung des Museums in den Mittelpunkt stellt.

Am Wochenende und an Feiertagen betreibt der Verband Österreichischer Modell-Eisenbahn-Clubs (VOEMEC) zwischen 10 und 17 Uhr eine große Modellbahnanlage in der Ausstellung – und lädt kleine und große Besucher:innen zum Zuschauen und Fragenstellen ein!

Details zur Spielstätte:
Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien

Termine: Modellbahn in Bewegung - Technisches Museum Wien

Dezember 2025
Sa. 20. Dez. 2025
Sa. 20. Dez. 2025
10:00 Uhr
So. 21. Dez. 2025
So. 21. Dez. 2025
10:00 Uhr
Sa. 27. Dez. 2025
Sa. 27. Dez. 2025
10:00 Uhr
So. 28. Dez. 2025
So. 28. Dez. 2025
10:00 Uhr

