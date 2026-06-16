Führung: Wie Wissenschaft entsteht
22. Juli bis 12. Aug. 2026
Wie funktioniert Wissenschaft? Womit beschäftigen sich Naturwissenschaftler:innen täglich? Und was zeichnet „gute“ Wissenschaft aus? Die Ausstellung Wissenschaft im Wandel geht diesen Fragen auf den Grund. Sie präsentiert verschiedene naturwissenschaftliche Disziplinen und bekannte Phänomene. Dabei zeigt sie überraschende Mechanismen auf, die von einer spannenden Entdeckung über erste Erklärungsversuche bis hin zu gesichtertem Wissen führen.
Auf der Reise durch die Welt der Naturwissenschaften begegnen die Teilnehmer:innen wichtigen Forscher:innen und berühmten wissenschaftlichen Problemen. Von der Astronomie über die Physik bis hin zur Gehirnforschung: Die Welt ist voller spannender Entdeckungen – manchmal völlig zufällig, manchmal das Ergebnis zielgerichteter Neugier. Aber immer ist der Weg von der ersten Idee bis zum etablierten Wissen das Ergebnis großer Ausdauer und unbändigen Einfallsreichtums. In dieser Ausstellung lernen die Besucher:innen nicht nur einige der größten Fragen der Menschheit kennen, sondern auch die Methoden, mit denen Forscher:innen sie zu beantworten versuchen.
Details zur Spielstätte:
Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
Adresse: Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien
Telefon: +43 1 89998-0
Fax: +43 1 89998-3333
Geodaten: 48.1909, 16.3182
Termine: Führung: Wie Wissenschaft entsteht - Technisches Museum Wien
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Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Schauspiel "Der Bockerer" am Di. 16. Juni 2026 um 19:45 Uhr im Theater Scala. Der Fleischhauer Karl Bockerer ist schon ein bisserl enttäuscht, als er an seinem Geburtstag aufwacht: Es ist der 20. April 1938, aber statt der erwarteten Familienfeier begeht seine Frau Binerl nicht seinen, sondern „Führers Geburtstag“, und sein Sohn Hans präsentiert schneidig seine SA-Uniform, bevor er zu einem Aufmarsch ausrückt!
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