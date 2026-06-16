Führung: Wie Wissenschaft entsteht

Wie funktioniert Wissenschaft? Womit beschäftigen sich Naturwissenschaftler:innen täglich? Und was zeichnet „gute“ Wissenschaft aus? Die Ausstellung Wissenschaft im Wandel geht diesen Fragen auf den Grund. Sie präsentiert verschiedene naturwissenschaftliche Disziplinen und bekannte Phänomene. Dabei zeigt sie überraschende Mechanismen auf, die von einer spannenden Entdeckung über erste Erklärungsversuche bis hin zu gesichtertem Wissen führen.