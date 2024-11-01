Eurovision Song Contest im TMW

Anlässlich des 70. Eurovision Song Contest in Wien lädt das TMW vom 2.–17. Mai 2026 zu einem glanzvollen Sonderprogramm ein. Erweiterte Angebote rund um Musik, Workshops im Tonstudio und eine Karaoke-Bühne sorgen für echtes Song-Contest-Feeling.

SONDERPROGRAMM

2.–17. Mai

SIEGERTITEL IM FESTSAAL

Im Festsaal laufen Siegertitel der vergangenen 70 Jahre Eurovision Song Contest im Loop – ein musikalischer Streifzug durch sieben Jahrzehnte Eurovision-Geschichte.

INTERAKTIVE MEDIENSTATIONEN

Medienstationen bieten die Siegertitel auf Abruf sowie multimediale Geschichten aus der Eurovision-Historie. Testen Sie Ihr Wissen beim großen Siegertitel-Quiz!

KARAOKE-BÜHNE

Auf der Karaoke-Bühne stehen 24 historische Eurovision-Beiträge zum Mitsingen bereit – Bühne frei für Ihren ganz persönlichen Song-Contest-Moment!

Vermittlungsprogramm:

HIGHLIGHT-FÜHRUNG

14. Mai | 14:00–14:45 Uhr | Englisch

Im Technischen Museum Wien wird Technik auf über 22.000 m2 zum Erlebnis. Das Museum präsentiert in dieser Führung seine größten Schätze und macht Lust auf eine Entdeckungsreise durch das Haus.

FÜHRUNG: TON AUS STROM

15. Mai | 15:30–16:15 Uhr | Deutsch

Wie wird aus elektrischer Energie Musik? Diese Führung widmet sich der faszinierenden Verbindung von Strom und Klang. Von frühen elektrotechnischen Experimenten bis zu modernen Entwicklungen erleben Sie, wie technische Innovationen unsere Musikwelt nachhaltig geprägt haben.

FÜHRUNG: MUSIK LIEGT IN DER LUFT

16. Mai | 14:00–14:45 Uhr | Deutsch

Diese Führung macht hörbar, wie sich Musik und Kommunikationstechnologien im Laufe der Zeit verändert haben. Erfahren Sie, wie Klänge übertragen, gespeichert und verstärkt werden – und wie technische Entwicklungen unsere Hörgewohnheiten revolutioniert haben.

MUSIKPRODUKTION FÜR EINSTEIGER:INNEN

14. und 16. Mai | 11:00–12:30 Uhr | Englisch

Produziere deinen eigenen Sound! In diesem praxisorientierten Workshop im techLAB erhältst du eine Einführung in die Grundlagen der Musikproduktion. Erfahre, wie Beats entstehen, wie Sounds arrangiert werden und wie digitale Tools kreativ eingesetzt werden können. Ideal für alle, die ihre ersten Schritte in Richtung eigener Musik machen möchten.

Im Rahmen des Eurovision-Song-Contest-Programms 2026 können durch das Technische Museum Wien Fotografien und/oder Filme erstellt werden. Mit Besuch der Veranstaltung nehmen Teilnehmende zur Kenntnis, dass Fotografien und Videomaterialien, auf denen sie abgebildet sind, zur Presseberichterstattung verwendet und in verschiedenen (sozialen) Medien, Publikationen und auf der Website vom Technischen Museum Wien veröffentlich werden können.