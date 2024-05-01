Krieg und Frieden - Leo Tolstoi

Gerade jetzt scheint Leo Tolstois berühmter Roman unsere Welt zu spiegeln wie kaum ein anderer. Wir leben in Zeiten des Kriegs UND des Friedens – in diesem UND, das beide Zustände verdeutlicht und verbindet. Dieses kleine Wort UND, das der Grundsatz unserer Menschlichkeit zu sein scheint – ein Aushalten der Widersprüchlichkeit, eine herausfordernde Brücke über die Spannung der Gegensätze – bildet das Zentrum, um das sich alles dreht:

Geschichte UND Geschichten.

Liebe UND Leid.

Licht UND Schatten.

Schönheit UND Vergänglichkeit.

Kein Ort eignet sich besser für diesen Stoff als das legendäre Südbahnhotel, das durch seine fragile Monumentalität und verfallene Schönheit genau diese Pole in sich zu vereinen scheint. Viele Geschichten zwischen Krieg und Frieden haben sich an diesem Schauplatz zugetragen. Eingeflochten in das ehrwürdige Gemäuer bereiten sie den Boden für Tolstois Figuren, die genau wie wir in diesem UND ihre größte Herausforderung, aber auch ihr leises Glück finden.

Lassen Sie sich ein, lassen Sie zu, lassen Sie los und erkunden Sie diesen vielfältigen Kosmos des UND – mit allem, was dazugehört.

Zu Gast im Südbahnhotel Semmering

- Besetzung -

Regie: Philipp Hauß

Dramatisierung: Nicolaus Hagg

Dramaturgie: Rita Thiele

Musik: Julius Dörner & Nils Hausotte

Bühne & Kostüme: Su Bühler

Produktion: Tina Schmidt, Julia Wagner

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Pjotr Kirillowitsch Besuchow (Pierre): Noah Saavedra

Natascha Rostowa: Johanna Mahaffy

Nikolai Rostow: Julius Dörner

Petja Rostow: Nils Hausotte

Graf Ilja Rostow, deren Vater: Dirk Nocker

Gräfin Natalja Rostowa, deren Mutter: Emese Fay

Sonja, Nichte der Rostows: Elena Hückel

Helene Kuragina , verheiratete Gräfin Besuchowa: Johanna Arrouas

Anatol Kuragin, Helenes Bruder: Elias Eilinghoff

Fürst Wassile Kuragin, deren Vater: Rafael Schuchter

Fürst Andrei Bolkonski: Tim Werths

Maria Bolkonskaja: Evi Kehrstephan

Fürst Nikolai Bolkonski, deren Vater: Martin Schwab

Fedja Dolochow: Lukas Haas