Krieg und Frieden - Leo Tolstoi


Festspiele Reichenau

Krieg und Frieden - Leo Tolstoi

Südbahnhotel Semmering
3. Juli bis 2. Aug. 2026
Gerade jetzt scheint Leo Tolstois berühmter Roman unsere Welt zu spiegeln wie kaum ein anderer. Wir leben in Zeiten des Kriegs UND des Friedens – in diesem UND, das beide Zustände verdeutlicht und verbindet. Dieses kleine Wort UND, das der Grundsatz unserer Menschlichkeit zu sein scheint – ein Aushalten der Widersprüchlichkeit, eine herausfordernde Brücke über die Spannung der Gegensätze – bildet das Zentrum, um das sich alles dreht:

Geschichte UND Geschichten.
Liebe UND Leid.
Licht UND Schatten.
Schönheit UND Vergänglichkeit.

Kein Ort eignet sich besser für diesen Stoff als das legendäre Südbahnhotel, das durch seine fragile Monumentalität und verfallene Schönheit genau diese Pole in sich zu vereinen scheint. Viele Geschichten zwischen Krieg und Frieden haben sich an diesem Schauplatz zugetragen. Eingeflochten in das ehrwürdige Gemäuer bereiten sie den Boden für Tolstois Figuren, die genau wie wir in diesem UND ihre größte Herausforderung, aber auch ihr leises Glück finden.

Lassen Sie sich ein, lassen Sie zu, lassen Sie los und erkunden Sie diesen vielfältigen Kosmos des UND – mit allem, was dazugehört.

Zu Gast im Südbahnhotel Semmering

- Besetzung -

Regie: Philipp Hauß
Dramatisierung: Nicolaus Hagg
Dramaturgie: Rita Thiele
Musik: Julius Dörner & Nils Hausotte
Bühne & Kostüme: Su Bühler
Produktion: Tina Schmidt, Julia Wagner

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Pjotr Kirillowitsch Besuchow (Pierre): Noah Saavedra
Natascha Rostowa: Johanna Mahaffy
Nikolai Rostow: Julius Dörner
Petja Rostow: Nils Hausotte
Graf Ilja Rostow, deren Vater: Dirk Nocker
Gräfin Natalja Rostowa, deren Mutter: Emese Fay
Sonja, Nichte der Rostows: Elena Hückel
Helene Kuragina , verheiratete Gräfin Besuchowa: Johanna Arrouas
Anatol Kuragin, Helenes Bruder: Elias Eilinghoff
Fürst Wassile Kuragin, deren Vater: Rafael Schuchter
Fürst Andrei Bolkonski: Tim Werths
Maria Bolkonskaja: Evi Kehrstephan
Fürst Nikolai Bolkonski, deren Vater: Martin Schwab
Fedja Dolochow: Lukas Haas

Details zur Spielstätte:
Südbahnhotel Semmering
Nr. 1, A-2680 Semmering
Im Rahmen des Festivals:
Festspiele Reichenau

Termine: Krieg und Frieden - Leo Tolstoi - Südbahnhotel Semmering

Juli 2026
Fr. 3. Juli 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 4. Juli 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 5. Juli 2026
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Mo. 6. Juli 2026
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Di. 7. Juli 2026
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Fr. 10. Juli 2026
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Sa. 11. Juli 2026
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So. 12. Juli 2026
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Mo. 13. Juli 2026
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Di. 14. Juli 2026
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Fr. 17. Juli 2026
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Sa. 18. Juli 2026
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So. 19. Juli 2026
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Mo. 20. Juli 2026
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Di. 21. Juli 2026
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Fr. 24. Juli 2026
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Sa. 25. Juli 2026
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So. 26. Juli 2026
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Mo. 27. Juli 2026
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Di. 28. Juli 2026
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Fr. 31. Juli 2026
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August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
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So. 2. Aug. 2026
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