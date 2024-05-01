Krieg und Frieden - Leo Tolstoi

Geschichte UND Geschichten.
Liebe UND Leid.
Licht UND Schatten.
Schönheit UND Vergänglichkeit.
Kein Ort eignet sich besser für diesen Stoff als das legendäre Südbahnhotel, das durch seine fragile Monumentalität und verfallene Schönheit genau diese Pole in sich zu vereinen scheint. Viele Geschichten zwischen Krieg und Frieden haben sich an diesem Schauplatz zugetragen. Eingeflochten in das ehrwürdige Gemäuer bereiten sie den Boden für Tolstois Figuren, die genau wie wir in diesem UND ihre größte Herausforderung, aber auch ihr leises Glück finden.
Lassen Sie sich ein, lassen Sie zu, lassen Sie los und erkunden Sie diesen vielfältigen Kosmos des UND – mit allem, was dazugehört.
Zu Gast im Südbahnhotel Semmering
- Besetzung -
Regie: Philipp Hauß
Dramatisierung: Nicolaus Hagg
Dramaturgie: Rita Thiele
Musik: Julius Dörner & Nils Hausotte
Bühne & Kostüme: Su Bühler
Produktion: Tina Schmidt, Julia Wagner
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Pjotr Kirillowitsch Besuchow (Pierre): Noah Saavedra
Natascha Rostowa: Johanna Mahaffy
Nikolai Rostow: Julius Dörner
Petja Rostow: Nils Hausotte
Graf Ilja Rostow, deren Vater: Dirk Nocker
Gräfin Natalja Rostowa, deren Mutter: Emese Fay
Sonja, Nichte der Rostows: Elena Hückel
Helene Kuragina , verheiratete Gräfin Besuchowa: Johanna Arrouas
Anatol Kuragin, Helenes Bruder: Elias Eilinghoff
Fürst Wassile Kuragin, deren Vater: Rafael Schuchter
Fürst Andrei Bolkonski: Tim Werths
Maria Bolkonskaja: Evi Kehrstephan
Fürst Nikolai Bolkonski, deren Vater: Martin Schwab
Fedja Dolochow: Lukas Haas
|Juli 2026
|Fr. 3. Juli 2026
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|Sa. 1. Aug. 2026
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