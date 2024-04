WIR SCHWESTERN - Die vergessenen Chorfrauen von Klosterneuburg

Diese Ausstellung widmet sich einer vergessenen Institution: dem Augustiner-Chorfrauenstift Klosterneuburg. Die Geschichte dieses Klosters, die Frauen, die dort lebten, ihre Aufgaben, ihr Alltag und ihre Feste werden zentrale Themen der Ausstellung sein. Was waren die Aufgaben der Schwestern? Welche Heiligen haben sie verehrt, was haben sie gelesen, gebetet und gelehrt?

Gemeinsam mit dem Männerkonvent der Augustiner-Chorherren gründeten Markgraf Leopold III. und seine Gemahlin Agnes im Jahr 1133 in Klosterneuburg auch eine Gemeinschaft von Chorfrauen. Das Stift war somit ein Doppelkloster. Und wie es bei den Regularkanonikern üblich war, stand der Propst der Männergemeinschaft und dem Gesamtensemble vor, demzufolge auch der Meisterin der Frauengemeinschaft. Die Augustiner-Chorfrauen waren sehr eng mit den Stifterkreisen und mit dem Herrscherhaus verbunden. In die Gemeinschaft traten neben Mädchen und jungen Frauen auch adelige Witwen ein und Ehefrauen lebten auf Zeit beim Konvent, wenn ihre Männer gerade abwesend waren. Die Chorfrauen waren in Klosterneuburg auch für die Erziehung von Mädchen zuständig.

Während andernorts die Doppelklosterkonstruktion meist noch im 12. oder spätestens im 13. Jahrhundert aufgegeben und der Frauenkonvent aufgelöst wurde, blieb er in Klosterneuburg bis 1568 erhalten. Die Frauen waren hier sogar so erfolgreich, dass sie sich 1261 um das Frauenstift Sankt Jakob in Klosterneuburg erweiterten. Nach der Auflösung im 16. Jahrhundert fielen die Zeugen ihrer Existenz, ihr Hab und Gut, ihre Kunst, ihre Bücher und der gesamte Grundbesitz an das Augustiner-Chorherrenstift. Hier setzt die Ausstellung „Wir Schwestern“ an.

Was waren die Aufgaben der Schwestern? Welche Heiligen haben sie verehrt, was haben sie gelesen, gebetet und gelehrt? Bei der Beantwortung dieser Fragen soll das Frauenkloster nicht isoliert gezeigt werden, sondern in seinem engen Zusammenwirken mit der Männergemeinschaft. Die Ausstellung „Wir Schwestern“ präsentiert die aktuellsten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse.