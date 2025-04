Tosca für Kids - Oper für die ganze Familie

Die mutige Sängerin Tosca liebt den Maler Cavaradossi. Doch der gemeine Polizeichef Scarpia will sie trennen und schmiedet einen fiesen Plan. Tosca zeigt, dass Mut, Liebe und Cleverness alles verändern können! In dieser kindgerechten Familienfassung der Oper Tosca wird die spannende Geschichte in der mitreißenden Musik von Giacomo Puccini mit einem glücklichen Ende erzählt. Ein „Muss“ für kleine und große Opernliebhaber ab 6 Jahren – ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!

Natürlich mit dabei, alle Stars der operklosterneuburg in voller Orchesterbesetzung! Moderation: Georg Wacks