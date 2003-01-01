Samson und Dalila für kids und Familie

operklosterneuburg für kids – Eine „haarige“ Oper für die ganze Familie! Samson ist superstark! Er kann Mauern einreißen, Löwen besiegen und das Stadttor einfach so anheben – ganz ohne Fitnessstudio! Aber dann trifft er Dalila – sie hat wunderschöne Haare, eine supertolle Stimme und einen ganz schön pfiffigen Plan:

Denn die fiesen Philister wollen herausfinden, woher Samson seine Riesenkräfte hat, um ihn besiegen zu können. Und Dalila soll das Geheimnis herausbekommen ... Doch was passiert, wenn Dalila merkt, dass Samson gar kein Bösewicht ist – sondern einfach nur ein netter, vielleicht etwas zu starker Typ mit einem großen Herz? In dieser witzigen und spannenden Opernversion geht’s um Mut, Vertrauen, und natürlich um ganz schön viele Haare – vor allem die von Samson! Durch die Geschichte führt wieder der großartige Georg Wacks. Er hilft – in Person des Friseurs von Samson, der nicht versteht, warum er ihm nicht endlich die Haare schneiden darf - immer dann, wenn’s zu brenzlig, wild, zu laut oder zu haarig wird – und sorgt dafür, dass am Ende alle wissen: Echte Stärke kommt nicht aus den Muskeln, sondern aus dem Herzen!

Camille Saint-Saëns hat dazu eine wunderbare Musik geschrieben – mal laut und mutig, mal leise und voller Zauber. Ein echtes Abenteuer für kleine und große Opernfans!

Natürlich mit dabei, alle Stars der operklosterneuburg in voller Orchesterbesetzung!

Moderation: Georg Wacks