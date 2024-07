DON CARLO - 2024

Wiederaufnahme der Erfolgsproduktion: Ein Meisterwerk in bekannter Pracht! Für all jene, die im vergangenen Jahr aufgrund knapper Zeit oder ausverkaufter Vorstellungen diese emotionale Reise verpasst haben, öffnen sich erneut die Pforten zu diesem unvergesslichen Opernerlebnis. Tauchen Sie ein in eine Welt verbotener Liebe, politischer Intrigen und leidenschaftlicher Konflikte – in der bewährten Inszenierung, die bereits im letzten Jahr die Herzen eroberte.

Verdi's zeitlose Melodien entfalten sich erneut in prächtigen Kulissen, begleitet von imposanten Volksszenen und dem feierlichen Zeremoniell des höfischen Lebens. Inhalt

Der spanische Thronfolger Don Carlo verliert aus politischen Gründen seine Braut Elisabetta an seinen Vater Filippo II, den spanischen König. Auch seine politischen Ambitionen bleiben unerfüllt. Der König ist machtlos gegen den strengen Großinquisitor, der nicht nur ihn, sondern auch Spanien und die Kolonie Flandern unterdrückt. Nur Carlos Freund Rodrigo scheint die Grenzen von politischen und persönlichen Zwängen überwinden zu können. Doch sein kühner Traum von der Freiheit Flanderns endet in einer Katastrophe. Giuseppe Verdi zeigt in seiner 1867 uraufgeführten Oper die Unvereinbarkeit von Politik und persönlichem Glück bei nahezu allen Figuren und entfaltet damit ein Gesellschaftsdrama, das auch heute noch fesselnd ist. "Don Carlo" wird in der vieraktigen italienischen Fassung aufgeführt, die Christoph Campestrini für Klosterneuburg arrangiert hat. Besetzung

Musikalische Leitung - Christoph Campestrini

Regie - Günther Groissböck

Co-Regie - Monica I. Rusu-Radman

Bühne - Hans Kudlich

Kostüme - Andrea Hölzl

Chorleitung - Michael Schneider

Maske - Marlies Tamara

Licht - Lukas Siman Philipp II - Günther Groissböck

Don Carlo - Arthur Espiritu

Marquis von Posa - Daniel Schmutzhard

Großinquisitor - Matheus França

Mönch/Karl V - Beniamin Pop

Elisabeth - Karina Flores

Prinzessin Eboli - Margarita Gritskova

Tebaldo/Stimme vom Himmel - N.N.

Hieronymit/Mönch/Wache - Florian Machold

Dominikaner/Herold/königlicher Berater - Ferdinand von Plettenberg Beethoven Philharmonie

Chor - operklosterneuburg

Statisterie - operklosterneuburg Bei Schlechtwetter halbszenische Fassungen in der Babenbergerhalle am Rathausplatz