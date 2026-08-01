Bibliothek bei Nacht
7. Aug. bis 25. Sept. 2026
Tauchen Sie ein in die Magie der weltgrößten Klosterbibliothek – bei einer exklusiven Spezialführung bei Nacht! Erleben Sie ein unvergessliches Abenteuer inmitten jahrhundertealter Bücher, kunstvoller Regale und eines ganz besonderen Ambientes, das nur die Nacht zu bieten hat.
Dieses spezielle Angebot eröffnet Ihnen eine Atmosphäre voller Ruhe und Ehrfurcht, die tagsüber so nicht spürbar ist. Lassen Sie sich von der Geschichte und der einzigartigen Schönheit dieses außergewöhnlichen Ortes verzaubern.
Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und genießen Sie eine Führung, die Kultur- und Bücherliebhaber gleichermaßen begeistert!
Jeden Freitag im August und September um 21:00 Uhr
Mindestteilnehmer: 10 Personen
Preis: € 32,00 pro Erwachsenen
+43 (0) 3613/2312-604
[email protected]
Details zur Spielstätte:
Admont 1, A-8911 Admont
Adresse: Admont 1, A-8911 Admont
Telefon: +43 3613 2312-0
Fax:
Geodaten: 47.5749, 14.4612
Termine: Bibliothek bei Nacht - Stift Admont
|August 2026
|Fr. 7. Aug. 2026
21:00 Uhr
Stift Admont, Admont 1, A-8911 Admont
https://kultur.net/stift-admont/programm/bibliothek-bei-nacht-1#2026-08-07
Bibliothek bei Nacht (07.08.2026)
2026-08-07T21:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 14. Aug. 2026
21:00 Uhr
Stift Admont, Admont 1, A-8911 Admont
https://kultur.net/stift-admont/programm/bibliothek-bei-nacht-1#2026-08-14
Bibliothek bei Nacht (14.08.2026)
2026-08-14T21:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 21. Aug. 2026
21:00 Uhr
Stift Admont, Admont 1, A-8911 Admont
https://kultur.net/stift-admont/programm/bibliothek-bei-nacht-1#2026-08-21
Bibliothek bei Nacht (21.08.2026)
2026-08-21T21:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 28. Aug. 2026
21:00 Uhr
Stift Admont, Admont 1, A-8911 Admont
https://kultur.net/stift-admont/programm/bibliothek-bei-nacht-1#2026-08-28
Bibliothek bei Nacht (28.08.2026)
2026-08-28T21:00:00+02:[email protected]
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|September 2026
|Fr. 4. Sept. 2026
21:00 Uhr
Stift Admont, Admont 1, A-8911 Admont
https://kultur.net/stift-admont/programm/bibliothek-bei-nacht-1#2026-09-04
Bibliothek bei Nacht (04.09.2026)
2026-09-04T21:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 11. Sept. 2026
21:00 Uhr
Stift Admont, Admont 1, A-8911 Admont
https://kultur.net/stift-admont/programm/bibliothek-bei-nacht-1#2026-09-11
Bibliothek bei Nacht (11.09.2026)
2026-09-11T21:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 18. Sept. 2026
21:00 Uhr
Stift Admont, Admont 1, A-8911 Admont
https://kultur.net/stift-admont/programm/bibliothek-bei-nacht-1#2026-09-18
Bibliothek bei Nacht (18.09.2026)
2026-09-18T21:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 25. Sept. 2026
21:00 Uhr
Stift Admont, Admont 1, A-8911 Admont
https://kultur.net/stift-admont/programm/bibliothek-bei-nacht-1#2026-09-25
Bibliothek bei Nacht (25.09.2026)
2026-09-25T21:00:00+02:[email protected]
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