Bibliothek bei Nacht


Bibliothek bei Nacht

Stift Admont
7. Aug. bis 25. Sept. 2026
Tauchen Sie ein in die Magie der weltgrößten Klosterbibliothek – bei einer exklusiven Spezialführung bei Nacht! Erleben Sie ein unvergessliches Abenteuer inmitten jahrhundertealter Bücher, kunstvoller Regale und eines ganz besonderen Ambientes, das nur die Nacht zu bieten hat.

Dieses spezielle Angebot eröffnet Ihnen eine Atmosphäre voller Ruhe und Ehrfurcht, die tagsüber so nicht spürbar ist. Lassen Sie sich von der Geschichte und der einzigartigen Schönheit dieses außergewöhnlichen Ortes verzaubern.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und genießen Sie eine Führung, die Kultur- und Bücherliebhaber gleichermaßen begeistert!

Jeden Freitag im August und September um 21:00 Uhr
Mindestteilnehmer: 10 Personen
Preis: € 32,00 pro Erwachsenen

+43 (0) 3613/2312-604
[email protected]

Details zur Spielstätte:
Stift Admont
Admont 1, A-8911 Admont

Termine: Bibliothek bei Nacht - Stift Admont

August 2026
Fr. 7. Aug. 2026
21:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 14. Aug. 2026
21:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 21. Aug. 2026
21:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 28. Aug. 2026
21:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
September 2026
Fr. 4. Sept. 2026
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Fr. 11. Sept. 2026
21:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 18. Sept. 2026
21:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 25. Sept. 2026
21:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 