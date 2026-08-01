Bibliothek bei Nacht

Tauchen Sie ein in die Magie der weltgrößten Klosterbibliothek – bei einer exklusiven Spezialführung bei Nacht! Erleben Sie ein unvergessliches Abenteuer inmitten jahrhundertealter Bücher, kunstvoller Regale und eines ganz besonderen Ambientes, das nur die Nacht zu bieten hat.

Dieses spezielle Angebot eröffnet Ihnen eine Atmosphäre voller Ruhe und Ehrfurcht, die tagsüber so nicht spürbar ist. Lassen Sie sich von der Geschichte und der einzigartigen Schönheit dieses außergewöhnlichen Ortes verzaubern.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und genießen Sie eine Führung, die Kultur- und Bücherliebhaber gleichermaßen begeistert!

Jeden Freitag im August und September um 21:00 Uhr

Mindestteilnehmer: 10 Personen

Preis: € 32,00 pro Erwachsenen

+43 (0) 3613/2312-604

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