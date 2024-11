25. Advent im Stift Admont

Wenn sich eine Schneedecke über dem Gesäuse ausbreitet und die ruhige Zeit anbricht, dann steht das Christkind vor der Tür. Das merkt man in Admont besonders, weil mit dem Advent im Stift Admont die Vorfreude steigt. Mit lieben Details wie dem Christkindlpostamt, den Weisenbläsern oder der lebenden Krippe wird die Wartezeit bis zum großen Tag gefühlt ganz kurz.

Es weihnachtet sehr...

Ganz mystisch schaut es im Winter aus, das Benediktinerstift Admont. In dieser Atmosphäre kann man beschauliche und bewegende Stunden inmitten der Klostermauern erleben, und zwar beim Advent im Stift Admont, der alljährlich am dritten Adventwochenende für ein wunderschönes Ambiente sorgt. Die einen freuen sich auf den Glühwein, die anderen bevorzugen roggene Krapfen oder selbsterzeugte Würst´l vom Grabnerhof – und wieder andere sind zum Einkaufen gekommen und finden Kunsthandwerk, Hauben, Kerzen, Schmuck und vieles mehr!

BIBLIOTHEK & MUSEUM

jeweils von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet

ermäßigter Eintritt Bibliothek & Museum

Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 11:00 und 14:00 Uhr Führung Bibliothek, 13:00 Uhr Sonderführung

Ein Erlebnis in besonderem Ambiente...

Das besondere Ambiente ist die eine Sache, aber hinzu kommt noch, dass der „Advent im Stift Admont“ große Tradition und ein ganz schönes Programm mit sich bringt. Vor allem Kinder freuen sich über das Christkindlpostamt, in dem man die Briefe ans Christkind abschicken kann und sich dann auf eine Antwort freuen darf. Außerdem können die Kleinen in der Museumswerkstatt Weihnachtsgeschenke basteln, die beeindruckende Weihnachtskrippe in der Stiftskirche bestaunen, mit den Ponys reiten und feierliche Gottesdienste zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit erleben.

Und „durchs Gesäuse kosten“ kann man sich auch – nämlich mit Spezialitäten wie den Ennstaler Roggen – oder Steirerkaskrapfen, den beliebten Engelslocken oder dem Gesäuse-Burger.

ANREISE VON BUSGRUPPEN

Wir bitten um Voranmeldung von Busgruppen unter

+43 (0) 3613/2312-605

[email protected]