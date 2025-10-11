Weinzettl & Rudle - Für immer... & andere Irrtümer
11. Okt. 2025
15 Jahre nach ihrer Hochzeit wirkt der Weg zum Altar für Weinzettl & Rudle wie ein Spaziergang – der Beziehungsalltag hingegen oft wie ein Geduldsspiel mit fehlenden Puzzleteilen.
In ihrem neuen Kabarettprogramm „Für immer … & andere Irrtümer“ legen sie charmant und scharfsinnig den Finger auf Beziehungsfallen und zeigen, warum ein „Für immer“ ein schöner Versuch – oder auch ein großer Irrtum sein kann.
Monica Weinzettl & Gerold Rudle
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Adresse: Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
Termine: Weinzettl & Rudle - Für immer... & andere Irrtümer - Stadttheater Wiener Neustadt
|Oktober 2025
|Sa. 11. Okt. 2025
19:30 Uhr
Stadttheater Wiener Neustadt, Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
https://kultur.net/stadttheater-wiener-neustadt/programm/weinzettl-rudle-fuer-immer-andere-irrtuemer#2025-10-11
Weinzettl & Rudle - Für immer... & andere Irrtümer (11.10.2025)
2025-10-11T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen