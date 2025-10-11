Weinzettl & Rudle - Für immer... & andere Irrtümer


Weinzettl & Rudle - Für immer... & andere Irrtümer

Stadttheater Wiener Neustadt
11. Okt. 2025
15 Jahre nach ihrer Hochzeit wirkt der Weg zum Altar für Weinzettl & Rudle wie ein Spaziergang – der Beziehungsalltag hingegen oft wie ein Geduldsspiel mit fehlenden Puzzleteilen.

In ihrem neuen Kabarettprogramm „Für immer … & andere Irrtümer“ legen sie charmant und scharfsinnig den Finger auf Beziehungsfallen und zeigen, warum ein „Für immer“ ein schöner Versuch – oder auch ein großer Irrtum sein kann.

Monica Weinzettl & Gerold Rudle

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Weinzettl & Rudle - Für immer... & andere Irrtümer - Stadttheater Wiener Neustadt

Oktober 2025
Sa. 11. Okt. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 